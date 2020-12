Qué opinó Francisco "Paco" Pérez de la relación entre Alberto y Cristina

"No pienso en volver a la política", fue la frase utilizada por el ex gobernador provincial Francisco "Paco" Pérez, después de dejar su cargo en el año 2015 y entregarle el bastón de mando a otro ex mandatario Alfredo Cornejo. Su vida pública en estos últimos años prácticamente desapareció y se dedicó a trabajar en su estudio jurídico contable que lleva adelante con su esposa Celina Sánchez.

Pérez integra el Consejo Social Económico y Ambiental y expresó que el motivo de pertenecer a ese lugar es para transmitir experiencias e ideas. "En la jornada de ayer, la agenda la marcó el gobernador diciendo que lo que apremia es la pobreza, la falta de trabajo y los intendentes marcan las necesidades coyunturales", expresó el ex funcionario en diálogo con el programa "Sonría, lo estamos filmando".

Análisis del primer año de gestión del Gobierno de Alberto Fernández

"Creo que es difícil hacer una evaluación a nivel nacional, como también es difícil hacerla con el gobierno provincial. Cuando asumieron creo que deben haber tenido muchas ideas y vino la pandemia y los pasó por arriba, creo que es muy difícil pero veo mucha buena voluntad de diálogo entre el gobernador y el gobierno nacional. Lógicamente no quedaba otra que trabajar de manera mancomunada en una pandemia", argumentó Paco Pérez.

Además, en un tono muy calmo, describió la gestión de Alberto Fernández: "Al presidente lo veo trabajando muy duro, muy fuerte, con muchos desafíos porque la situación de la Argentina hoy no es fácil". Y agregó: "La relación entre ellos, no tengo detalles, pero creo que debe ser una relación de diálogo o de discusión, de complementarse. La vicepresidenta está abocada al trabajo legislativo y desde lo político creo que la vicepresidenta está más enfocada en la provincia de Buenos Aires que en gobierno nacional".

