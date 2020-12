José Luis Ramón será candidato: "Siento gran afinidad con Sergio Massa"

A propósito del tratamiento y la votación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley sobre aborto legal, seguro y gratuito, hablamos el el programa "el Permitido" con el diputado por Mendoza José Luis Ramón y, además de interrogarlo por su voto, aprovechamos para hablar de su futuro político, sus posibles alianzas y el estado de su relación con Mario Vadillo. Siempre polémico, además analizó a su manera el año de Alberto Fernández y Rodolfo Suárez. A continuación, sus principales conceptos:

Hace pocos días Ramón dio la nota llegando en monopatín a la Casa Rosada.

El voto negativo al proyecto de ley de Aborto seguro, legal y gratuito

"Voy a seguir con mi promesa de campaña y votaré por la negativa en cuanto al proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Cuando sale una ley del Congreso, tiene una legitimación democrática de aquellos que ocupamos las bancas en forma circunstancial. A medida que uno ve como avanza el no debate, sino las exposiciones que terminan en una definición de 'poroteo', creemos que se debería hacer un debate mucho más amplio y consultárselo a las miles y miles de familias que no viven en las grandes urbes y que están en el interior del país. Hay que someter esto a consulta popular", comenzó diciendo Ramón al ser consultado por su voto negativo al proyecto de legalización del aborto libre, seguro y gratuito.

"Sé que mi voto no refleja el deseo de muchos de los votantes que me eligieron a mi en 2017. Cada uno de los legisladores votamos con nuestra conciencia, con nuestra formación personal. Yo fui criado en una familia y un modo de vida que defiende la concepción desde el seno materno. Sin embargo, yo reconozco que hay otros derechos en colusión, como lo es el grave problema del sometimiento de la mujer durante décadas, y esta lucha que viene llevando por obtener mayores libertades, y las grandes diferencias según se sea pobre o rico para acceder a una medicina segura", siguió Ramón.

Si una de sus hijas quisiera interrumpir un embarazo... ¿Qué haría?

A la luz del aborto que vivió la hija de Agustín Rossi y que decidió dar a conocer, Ramón dijo que si una de sus hijas tuviera un embarazo no deseado y decidiera interrumpirlo, explicó que en su hogar tiene una interna: "Tengo varias hijas, algunas están a favor, y otras en contra. Yo he sido muy amplio para educar a mis hijos y cada uno tiene su propia posición. Obviamente que a cualquiera de mis hijas que tomara una decisión en un tema como este las acompañaría por igual. Siempre tendrían mi apoyo. Por eso creo que los votos de los diputados con respecto a esta ley son realizados todos por cuestiones personales y de conciencia".

La vacuna rusa

"Yo no me pondría la vacuna primero sencillamente porque en primer lugar deben vacunarse los agentes de salud, y las personas de riesgo. Pero no le temo para nada. Es una vacuna que proviene de científicos y va a ser inoculada en millones de personas en el mundo. No creo que haya irresponsabilidad en su elaboración".

Un año del gobierno de Alberto: su análisis

"El gobierno del presidente Fernández se encontró con un país con dos problemas muy serios. El primero de ellos es un porcentaje importante de hermanos nuestros que están por debajo de la línea de pobreza. El otro, es una deuda externa imposible de poder administrar para disponer de un plan de gobierno hacia el futuro".

"En los primeros meses desde nuestro interbloque apoyamos las leyes que tenían como objetivo encarar estos dos temas centrales para empezar a gobernar. Llega la pandemia, y creo que la asistencia que tuvo el Estado Nacional con la asignación para las personas que quedaron sin trabajo y con las PyMES fue una manera de hacerse presente muy fuerte".

"Pero creo que las PyMES y los usuarios y consumidores seguimos presos de las mismas políticas del gobierno del ex presidente Macri. Hay miles de familias en todo el país que han padecido y padecen tener un crédito UVA, una publicidad engañosa del gobierno de Macri para adquirir inmuebles, autos y demás que se ajustaba acorde a la inflación y los únicos que han salido favorecidos con esto son los bancos. El presidente del Banco Central debe tomar una medida de salvataje para estar personas, y nada ha hecho hasta el momento".

"Otra cosa: al día de hoy no han reglamentado la ley de góndolas, de la cual yo fui autor·.

"El Presidente de la Nación se tiene que poner pantalones largos y ponerse a trabajar en serio: lo que importa hacia adelante es que las pequeñas y medianas empresas y las economías de las familias puedan ser sustentables con los servicios mínimos para comenzar a pensar de qué manera se sale de la pandemia, y progresar y crecer. Hasta ahora, no lo ha hecho".

El primer año de Rodolfo Suarez

"Yo creo que Suarez ha hecho lo que ha podido. El gobernador Suarez recibió una provincia de Cornejo con un sobre endeudamiento impresionante. Se ha tenido que arrodillar ante los legisladores del PJ y ante el Presidente de la Nación incluso para poder pagar los aguinaldos de mediados de año y los que vienen ahora".

"La única medida que nosotros apoyamos fuertemente y que tomó el Suarez es la creación del Consejo Económico Social, que está formado por las fuerzas activas, vivas de la sociedad y en el que harán sus aportes para que el gobernador encare un plan de desarrollo hacia el futuro. Por esto lo felicito. Lamento que sea del mismo color político del gobernador que le dejó un desastre en las cuentas de la provincia".

"Finalmente, es tremendo esto que quiere hacer de aumentar la tarifa del transporte público, de agua y saneamiento, de la electricidad con un 74%... estamos hablando de meterle la mano en el bolsillo a cada familia de una manera muy fuerte; sobre todo para aquellas PyMES que son electrodependientes y es un insumo básico para su producción. Espero que después de la audiencia pública que es mañana (por hoy, 11 de diciembre) el gobernador escuche a los usuarios. Es un tema delicado, porque son aumentos que impactarán mucho. Debe priorizar las economías de las familias y no la de los proveedores de servicios públicos".

¿Será candidato en 2021? ¿A qué? ¿Va a ir con el peronismo?

"El próximo lunes 14 presentaremos las nuevas autoridades de Protectora Fuerza Política, y yo tengo todas las intenciones de presentarme y ser uno de los candidatos a Senador de la Nación. Creo que desde el Senado de la Nación es donde se puede palear las cuentas de la provincia y representarla. Quiero ir por ese camino, y que tengamos una candidata que forme parte de la lista para la Cámara de Diputados".

"Las posibilidades de alianza siempre están abiertas, en la medida en que la visión del partido con el que podamos hacer algún frente tenga la visión de Protectora".

¿Con quién podría hacer un frente? ¿Con Sergio Massa, con Máximo Kirchner o con Alfredo Cornejo?

"Con Cornejo es muy difícil. Recordemos que Cornejo vino feliz el día en que el presidente Macri vetó la ley que adecuaba las tarifas de gas y de electricidad para nosotros. Fue fuerte lo de Cornejo en su momento: no apoyó al pueblo en una necesidad tan grande".

"En cuanto al PJ, con Sergio Massa tenemos mucha afinidad. De hecho Massa forma parte de una fuerza política muy parecida a la nuestra en los temas que persigue. Con Máximo Kirchner no tengo mucho diálogo: lo conozco de la actividad diaria en el Congreso".

El amargo final con Vadillo

"Mario Vadillo es una gran persona. Tengo una amistad con El desde hace muchos años, desde que éramos chicos. Hemos compartido vaivenes en la vida de todo tipo. En la política y en los temas de partido las diferencias se dirimen en internas, dentro del partido. El haberse ido del partido yo creo que es un gran error. Si hubiera dirimido la interna dentro, se podría llegar ahora a un acuerdo. Los consensos son una de las grandes cosas que nos están faltando en la política".

"El se ha retirado del partido por alguna razón que desconozco. Esa decisión no es positiva para la sociedad que nos eligió para llevar adelante ese proyecto político. Protectora sigue intacta, y Mario seguirá su camino. Nosotros tenemos las puertas abiertas".