Llega el FMI a negociar: ¿Nos pedirán ajustes en jubilaciones y leyes laborales?

Mañana llega la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina. ¿Qué debemos esperar?, ¿nos pueden pedir ajustes? Se lo preguntamos a nuestro columnista, el periodista económico Carlos Burgueño.

Burgueño dijo que "hoy se pone el cuenta kilómetro a cero, con un dólar blue realmente deprimido. El viernes cerró $151 para la compra y $157 para la venta, con la brecha más cerca del objetivo del 50%". "Da la impresión de que el gobierno está dominando el mercado cambiario ante la visita del Fondo, que es la gran noticia de noviembre", completó.

El especialista explicó que en octubre hicieron una staff visit, es decir que vinieron a recolectar datos, no opinaron. Luego, elaboraron un paper y se lo entregaron a la directora general del FMI, Kristalina Georgieva. Tras conocer ese detalle fue cuando ella expresó que "la situación social de Argentina es dramática".

Burgueño a MDZ: "Argentina le pide algo inédito al FMI. Seguramente especulen con que se vote cuando Trump ya no esté en la presidencia, apostando a que Biden sea más flexible".

En cambio, en esta visita vienen 2 economistas ya a negociar. "Le preguntarán al ministro de economía, Martín Guzmán, de cuánto es el déficit fiscal, por qué está tan alto, etc. Es el momento, ahora sí, en que Argentina y el FMI empiezan a discutir un acuerdo de largo plazo para ver cómo pagaremos los 44.800 millones de dólares que le debemos al Fondo", comentó Burgueño.

De todos modos, para llevar tranquilidad a la audiencia, el economista dijo que "el FMI que te pedía reforma previsional, reforma laboral, bajar el gasto, etc, era el de los 90, ya no existe más". "Sí te pide algo sustentable. Es decir que si Guzmán tiene el déficit de Argentina en el 7% y dice que lo va a reducir al 4.5% entre 2020 y 2021 aumentando el gasto público un 12 %, le van a responder que no pueden aprobar eso, porque no es sustentable", detalló.

Finalmente, el Burgueño dijo que "el déficit, que es lo que el Fondo más mira, estaría encaminándose, mientras que Guzmán también dio muestras de poder dominar el mercado cambiario. -En cambio- Yo veo que serán duros en las proyecciones de inflación".

"El gobierno dice que la inflación del año que viene será 10 puntos menos que la de este, cuando todos los analistas están hablando de un 50%. Si tenemos paritarias, tarifas, precios y combustibles congelados, ¿cómo puede ser que la inflación del año próximo sea menor que este año?", se preguntó.