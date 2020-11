Habrá ajustes grandes para los jubilados: detalles y motivos

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con el columnista económico Carlos Burgueño sobre la reducción del gasto público que tiene tiene prevista el gobierno nacional. Con una caja previsional quebrada y sin ánimos de emitir, los jubilados serán quienes más sufran.

Se habla de que este año cierre con un déficit del 7%, no del 8% como estaba contemplado, y que el déficit del año próximo no sea 4.5%, sino una cifra más cercana al 3%. ¿Cómo se explica esta reducción?, le preguntamos a Burgueño, quien manifestó: "Están gastando menos". "Al ministro de economía, Martín Guzmán, hay que reconocerle que logró convencer a los políticos de que hay que gastar menos o, mejor dicho, aumentar menos el gasto", enfatizó.

Pero además, el especialista aseguró que el gobierno también está haciendo ajustes. Por ejemplo, "en el sistema previsional, cuando termine el año, vamos a estar analizando un recorte muy importante en cuanto a lo que se le está pagando a los jubilados. Más fuerte que el de Mauricio Macri", aseguró Burgueño.

Burgueño en MDZ: "La caja previsional de Argentina está quebrada".

Remontándonos a la presidencia de Cambiemos, Burgueño contó que Macri cometió un error, que fue la reparación histórica: "No por haberle dado plata a los jubilados, sino por haberlo hecho con dinero que no se podía sostener en el tiempo". Por esto, "al haber licuado por la inflación la reparación histórica, ahí también se fumaron la plata del blanqueo y después no se pudo sostener el pago a los jubilados". Aún así, eso "le permitió a Macri tener un nivel real de retribución a los jubilados superior al de hoy y al que va a terminar este año".

El economista comentó que el principal gasto público que tiene Argentina es por el pago a los jubilados, mientras que "la caja previsional de Argentina está quebrada y va a estarlo por muchos años más". "Eso vos lo cubrís con plata de emisiones o no lo cubrís. Teniendo en cuenta que no se va a emitir para jubilaciones, habrá un ajuste en cuanto al pago a los jubilados y así harán que se reduzca bastante el nivel de gastos", concluyó.