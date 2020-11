Propinas: ¡Develamos el misterio! ¿Siempre debemos dejar?

La periodista especializada en gastronomía Alicia Sisteró pasó por El Permitido con un tema súper interesante y que aún genera polémica: la propina. ¿Cuánto dejo?, ¿si pago el cubierto dejo propina?, ¿para quién va ese dinero? Resolvimos todas estas incógnitas.

En primer lugar te contamos que la propina es un porcentaje de lo que uno consume de un servicio. En Argentina principalmente se utiliza para gastronomía, pero en el mundo incluye otros rubros, como taxis por ejemplo. Se deja a voluntad, como señal de que estás contento con el servicio.

Desde la década del 70 en Argentina está prohibido cobrar obligatoriamente propina. En Mendoza hubo un intento de legalizar el pago del 10% pero fracasó.

El dejar propina es una costumbre social, que varía según el país. Por ejemplo, en Japón es una falta de respeto, porque ellos consideran que si un camarero está bien pagado no necesita recibir propina, mientras que en Estados Unidos es donde más propina se paga, por casi todos los servicios y obligatoriamente.

Sisteró nos contó también cómo se distribuye la propina en un restaurante: "Antes se la dejaban sólo los mozos, pero actualmente se distribuye entre todo el servicio, no sólo cocina".

"En algunos locales se puede pagar con tarjeta, porque está discriminado este ítem y no tributa impuestos ni comisión, pero muchas veces no le llega al camarero por los trámites del local o porque se demoró el cobro de la tarjeta. Por eso, para mi lo mejor es abonar en efectivo", recomendó la especialista.

Además, Sisteró nos contó que no es lo mismo dejar propina que pagar el cubierto. Si bien en Mendoza esto mucho no se usa, cuando viajamos lo vemos con más frecuencia. "Por ejemplo, sólo en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que supuestamente estás pagando agua, panera apta para celíacos, sal sin sodio y pan tradicional o dietético. Pero en muchos lugares te cobran el cubierto y no te dan todas esas cosas, así que atentos", alertó.

Ese ítem que se cobra en el ticket es dinero que se deja el restaurante y se destina a cubrir parte de los gastos fijos, no lo recibe el mozo.

Finalmente, Sisteró dijo que "la propina para mi es premio o castigo. Si te atienden bien dejás más". "En Argentina acostumbramos a dejar el 10%", concluyó.

En este enlace podés escuchar la columna completa de Alicia Sisteró en El Permitido.