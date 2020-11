"José Luis Ramón votó con el oficialismo para sumar empleados estatales"

Desde su creación, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) han sido motivo de polémica y escepticismo. El objetivo primigenio era definir dos cuestiones básicas: cuáles son los partidos que están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales y la definición de la lista que representará a cada espacio político, es decir, una interna abierta. Sin embargo, no parece haberse respetado en ninguna oportunidad. La clase política decidió sus candidatos sin mediar opinión de la ciudadanía y las primarias sólo fueron simultáneas y obligatorias.

En los últimos días la suspensión de las PASO ha empezado a reunir adeptos. Por un lado, el diputado nacional José Luis Ramón planteó la necesidad de cancelar momentáneamente las primarias 2021 para destinar ese dinero a apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la crisis económica. Según señaló el legislador se ahorrarían 15.000 millones de pesos. Esta propuesta que no parecía tener mucha adhesión, pero lentamente fue sumando a gobernadores de San Juan, Córdoba y Salta.

Teniendo en cuenta las Elecciones Legislativas 2021, y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO establecidas por Ley Nº 26.571. — Sergio Uñac (@sergiounac) November 2, 2020

Desde el gobierno nacional se aclaró lo obvio: para suspender las PASO debe hacerse con otra ley, por lo que debe pasar por el Congreso. Desde el Ministerio del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro dijo que se deberá discutir con todos los sectores. Si bien Alberto Fernández expresó su negativa a modificar el calendario electoral 2021, habilitó que se abriera el diálogo visto y considerando que cada vez se sumaban más gobernadores al reclamo.

En conversación con After Office, Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica (CC), advirtió que el oficialismo tiene "un profundo desprecio por la democracia" y que por ese motivo "tienen iniciativas que limiten las expresiones democráticas y los controles". Desde su espacio político consideran que "en estos tiempos de pandemia hay que fortalecer las instituciones democráticas, no suprimirlas".

La diputada Frade insiste en que no deben cancelarse las primarias, ni siquiera por motivos sanitarios. Argumentó que si el gobierno nacional considera que el año que viene "seguiremos en pandemia, es porque están haciendo futurología"

Uno de los motivos esgrimidos por aquellos que proponen dar de baja las elecciones primarias es el gasto que implica. Independientemente del destino que pudiera tener ese dinero, lo cierto es que no hay más lugar para aumentar el gasto público. La crisis no lo admite. La legisladora de la Coalición Cívica considera que las PASO son una institución democrática y que por ser tal no debe considerarse un gasto. "Si nosotros concebimos la democracia como un gasto, estamos mal". "Por un lado restringen -apuntó contra el oficialismo- y por el otro crean 3600 cargos en la administración pública según aparece en el Presupuesto 2021".

Mas de 3.600 cargos nuevos en el Estado, previstos en el Presupuesto votado en diputados ayer.



Y el Dr Creus, titular de la Oficina Anticorrupción "sin abogados" para continuar causas por corrupción...



Y yo que me la habia creido! — Monica Frade (@MonicaFradeok) October 30, 2020

La posibilidad de generar una interna de cada partido que fuera abierta a los votantes, mostró a la luz de los hechos funcionar como un sondeo nacional pagado por los argentinos. Cada espacio político definió a discreción a sus candidatos y por tanto los resultados de las primarias sólo evidenciaron una tendencia por uno u otro partido. Según la diputada Frade, esto se debe a que los argentinos "trampeamos" las instituciones. En especial, "la clase política es la que debe corregir este comportamiento". El problema, según la legisladora, es que no se respeta el objetivo de las PASO que es "ordenar las coaliciones para que salgan los mejores candidatos elegidos democráticamente.

El diputado nacional José Luis Ramón realizó una propuesta para utilizar el dinero de las elecciones primarias a fortalecer el sector privado, en especial las pymes. Bajo el argumento de que en la situación de crisis en la que se encuentra el país, es importante apoyar a los sectores generadores de empleo.

Sobre esto, Frade apuntó durísimo contra el referente de Unidad y Equidad Federal. "El diputado Ramón está alineado al oficialismo. Viene votando todo con ellos. De hecho votó un presupuesto dónde había una ampliación de gasto para 3600 nuevos empleados en el Estado. Así que para mí no es referencia un proyecto del diputado Ramón".

