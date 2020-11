Qué candidato a vicepresidente expresó: "Me quieren desprestigiar"

"No busco desprestigiar a nadie y menos a usted, que tiene tantos años en política". Así arranca una de las tantas frases que el diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón le dedica en su red social al ex candidato a vicepresidente y ex senador Miguel Ángel Pichetto. La discusión comenzó cuando el mendocino acusó a Pichetto de crear 292 cargos nuevos en la Auditoría General de la Nación.

No busco desprestigiar a nadie y menos a usted @MiguelPichetto que tiene tantos años en política. Pero tal vez pueda explicar con mejores argumentos los nuevos cargos a partir de su ingreso en la AGN.

Dejo los links correspondientes para que lo vean ustedes en hilo uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/RxB9ejd6mp — Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) November 3, 2020

Miguel Ángel Pichetto, nuevo auditor general, dialogó en el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" donde destacó que cuando asumió como auditor, el presupuesto y la planta de personal ya estaban aprobadas. Resaltó que no tiene facultades sobre la administración del organismo.

"Las declaraciones de Ramón responden a una campaña que busca generar repudio en la sociedad y desprestigiarme. Denotan el desconocimiento de la ley y agravian a un organismo de la Constitución, la que le sugiero lea para evitar papelones", enfatizó Pichetto en la entrevista por MDZ Radio y a través de su Twitter.

Las declaraciones de Ramón responden a una campaña que busca generar repudio en la sociedad y desprestigiarme. Denotan el desconocimiento de la ley y agravian a un Organismo de la Constitución, la que le sugiero lea para evitar papelones. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 3, 2020

La función principal de la Auditoría General de la Nación (AGN) es asistir técnicamente al Congreso en el control del Estado a través de las cuentas del sector público y verificar el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

