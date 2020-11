Vacaciones en Mendoza: cuál es el destino que lidera el ranking para descansar unos días

Las consultas y las reservas para las vacaciones de verano ya comenzaron. Potrerillos es uno de los puntos turísticos más solicitados. A pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza (63), la montaña espera por turistas que quieran disfrutar de sus actividades o simplemente descansar del ruido.





Desde la Asociación Turística de Potrerillos afirmaron que además de las consultas de los mendocinos, están recibiendo llamados de Buenos Aires y Santa Fe, sin embargo, no se concretan las reservas porque el panorama frente a la situación de pandemia no es muy claro todavía. La principal duda que le manifiestan los viajeros es: "para entrar a Mendoza ¿Se necesita PCR negativo o no?".

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó Fernando Perera de la Asociación Turística De Potrerillos y expresó: "Para las vacaciones de verano, la expectativa es bastante alta, porque figuramos como uno de los destinos más elegidos a nivel interno y nacional y eso la verdad nos genera tranquilidad".

Los precios que se manejan en la zona, están con un incremento del 30% en comparación con el 2019, alquilar una cabaña está al rededor de 5 mil pesos el día.

"Estamos convencidos de que será un año positivo en cuánto a lo turístico este 2020. La verdad que Potrerillos desde que se abrió el turismo interno a la fecha, nunca cerramos y cada vez nos fuimos perfeccionando para brindar una mejor atención" sostuvo Perera.

Escuchá la entrevista completa acá