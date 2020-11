Quién es el inglés que ama el fútbol y llora a Maradona

Mark Kent es el embajador del Reino Unido en Argentina. Se lo conoce como "el embajador tuitero". Es una persona muy activa en las redes sociales, interactúa con sus seguidores y hasta se junta a comer asados (cuando no había pandemia). Es hincha del Arsenal y lo apasiona el fútbol.

En su diálogo con MDZ Radio se mostró conmovido por la muerte de Maradona y expresó: "Es un día muy triste para todo el mundo. Es una reacción muy conmovedora en mi país y en otros también". Y agrega: "Diego Maradona marca su primer gol contra los escoceses y su primer partido como director técnico fue contra Escocia. Entonces, ya somos parte de la historia de Maradona".

Hoy es un día muy triste para todos los que amamos el fútbol. Se fue uno de los mejores futbolistas que vi en mi vida.

Mis condolencias a la familia de #Maradona y a todos los argentinos que hoy están despidiendo a su gran ídolo. pic.twitter.com/LstUgaHEzR — Mark Kent (@KentArgentina) November 25, 2020

Kent describe en cada ocasión su asombro y admiración por el 10 y relata: "La relación de Maradona con la bola no la he visto con otros jugadores. Él tenía la capacidad de cambiar los partidos".

"En la Casa Rosada hay mucha emoción, fui esta mañana junto con otros embajadores y vimos el amor que la gente tiene por Diego Maradona. Gracias a él ganaron la Copa del Mundo, despiden a un ícono", afirmó.

¿Qué estabas haciendo el día que Maradona le ganó a los ingleses?

Dentro de la respuesta el embajador expresó que para ese día en particular tenía una anécdota y esboza una sonrisa: "En el mundial de 1986, yo era estudiante, tenía 20 años y quería ver el partido en la tele, pero mi entonces novia quería ir a un festival de rock. Y como corresponde, fui con ella. En ese momento no estaba los celulares, era imposible seguir el partido. Me acuerdo que alguien tenía una radio y mencionaba que los argentinos marcaron 2 goles. Pero recién cuando llegué a casa me di cuenta de lo que fue ese partido inolvidable", argumenta

