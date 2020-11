Miguel Simón y lo que todos sentimos: "Esta vez no pudo"

El periodista deportivo Miguel Simón, habló sobre la muerte de Diego Armando Maradona es un especial de Con Qué Derecho de MDZ Radio. Resumió en el aire lo que todos sentimos: "Esta vez no pudo".

"Fue un mito en vida y fue leyenda antes de convertirse en leyenda", comenzó diciendo apenado Simón. "Llegó este momento tan temido, para un personaje inolvidable que caminó muchas veces por la cornisa".

La sensación que transmitió el periodista deportivo es que "esto ya lo hemos vivido", en referencia a los recuerdos del 10, el dolor de saberlo mal y los homenajes, pero "siempre llegó después el extraordinario Maradona para producir un milagro físico y clínico y salir adelante". "Esta vez no pudo", completó.

Diego tuvo un infarto masivo, una muerte súbita incontrolable, después de una situación anímica y compleja y volvió así a este 25 de noviembre de 2020, "una jornada tan penosa como inolvidable".

"Nosotros creíamos que él podía gambetear a todos y Maradona se encargaba de coquetear y gambetear a la muerte. Por eso hablo de una necrológica tan temida como esperada por muchos, porque se ensayó en varias oportunidades donde Diego jugó con su físico y esta vez no pudo", remarcó el especialista deportivo.

Sobre sus sentimientos ante esta noticia, en resumen Simón dijo: "Me provocó una angustia que no pensé que me iba a producir, es un día de dolor".

No te pierdas el audio completo de Miguel Simón en MDZ Radio: