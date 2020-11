Fiestas clandestinas, descontrol y un Estado ausente: ¿qué exigen los empresarios?

Los dueños de los boliches están reclamando, que mediante protocolo les autoricen la apertura de los locales bailables. Desde la Cámara de la Industria del Entretenimiento sostienen que el encuentro con el Ejecutivo se viene dilatando desde hace semanas. La última prórroga que le pidió el gobierno fue por el tratamiento del presupuesto, que ya se trató y aprobó. Según relataron algunos empresarios, el día jueves el vicegobernador Mario Abed los atendería en la Legislatura para extender el pedido de apertura de locales al gobernador.

En Mendoza hay aproximadamente 260 locales habilitados para funcionar como boliches, los integrantes de la Cámara del Entretenimiento, buscan que el Ejecutivo los autorice a reconvertirse y trabajar como espacios culturales, recreación y resto bar.

Rodolfo Martínez, integrante y vocero de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo (Idear), dialogó en el programa "Sonría, lo estamos filmando" y expresó: "Nosotros desde marzo venimos observando estas fiestas clandestinas. Pretender que los jóvenes no se iban a juntar después de estar aislados era una utopía".

Para muchos de los empresarios o referentes de la noche mendocina, lo que está sucediendo con los encuentros clandestinos es preocupante, ya que en paralelo por mantener los locales cerrados, hay aproximadamente 10 mil familias que no tienen ingresos desde que comenzó la pandemia. "Con el tema de prohibir estamos abriendo la puerta de atrás para que pasen estas cosas y haya un desmadre y un descontrol" sostuvo Martínez.

"Si el gobierno no toma medidas ya, esto se descontrola y realmente estamos indignados. Lamentamos que nadie tenga penas. Todavía no conozco ninguna sanción. No vemos que la policía actúe" esbozó en un todo elevado el vocero de la Cámara.

Escuchá la entrevista completa acá