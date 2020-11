¿Cómo busca ganar autonomía el Presidente frente al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner?

El presidente, Alberto Fernández, dio el visto bueno al proyecto que impulsa el kirchnerismo para eliminar los dos tercios de los votos en el Senado que se necesitan para designar un nuevo procurador general de la Nación (48 a favor) y pasar así a que se apruebe con la mayoría absoluta (37 votos positivos).

Daniel Rafecas se había negado a asumir el cargo si se realizaba esa modificación en la votación. Sin embargo, el Presidente dijo ayer que si bien el candidato es un hombre de principios, esto es una cuestión práctica. "Insinúa que va a aceptar", expresó el analista político Daniel Bilotta en Uno Nunca Sabe.

"Si yo tengo que seguir a Alberto por sus antecedentes me parece que no lo deja bien parado a Rafecas , porque se está adelantando a lo que él puede opinar diciendo cómo va a actuar", detalló el especialista. "Me parece que si busca defender es que no importa cómo sea elegido, Rafecas tendrá autonomía. Por el contrario, semejante de definición lo que hace es acortar la autonomía de Rafecas, antes de que llegue al cargo", completó.

Daniel Rafecas junto al presidente, Alberto Fernández.

Bilotta dijo que, a su entender, el Presidente dio este giro en su postura para desmentir cualquier cuestionamiento sobre el procedimiento, el vínculo con Cristina Kirchner o la necesidad de poder avanzar en cierta armonía del Frente de Todos (FdT). "Yo no sé si es realmente lo que logra", opinó.

De todos modos, el analista resaltó que el FdT se ha jurado no romper, "porque sin esa alianza parece difícil que el peronismo pueda enfrentar con éxito una elección en Argentina y en la provincia de Buenos Aires". "El PJ no se asume como un partido con vida propia fuera del poder", reflexionó.

En ese mismo sentido y de cara a las elecciones del año próximo, Bilotta dijo que "hay que ver qué pasa y cómo evoluciona la economía". "Cuando el blue rozó los 200 pesos el FdT dejó sus diferencias y todos salieron a respaldar a Guzmán. Pero cuando se retrocede en ese precipicio otra vez vuelven a aflorar los problemas", concluyó.