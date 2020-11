Jubilados: 9 millones de personas sostienen a 8 millones de jubilados

En el programa No Tan Millennials hablamos con Clara Salguero, especialista previsional, quien nos dio un claro panorama de la caja jubilatoria argentina. Hoy 9 millones de personas con trabajo registrado deben sostener a 8 millones y medio de jubilados y pensionados. "Es inviable", aseguró.

Salguero comentó que a partir del 1 de diciembre un jubilado o pensionado que cobre la mínima recibirá $19.035, por el 5% de aumento que anunció esta semana el Gobierno. Sin embargo, la canasta de vida de un jubilado desde el 1 de noviembre, incluidos todos los gastos y todos los rubros, es de $49.614.

En Argentina no se mide la pobreza en las personas mayores, porque se toma sólo la canasta de alimentos, con la que un jubilado con la mínima siempre está por arriba, entonces no se considera pobre. Sin embargo, la especialista previsional comentó que "el jubilado o pensionado de la mínima no llega a cubrir ni el 40% de la canasta total que necesita para vivir".

"La caja jubilatoria ya no aguanta, el sistema previsional argentino es inviable desde hace bastante tiempo", sentenció Salguero. Asimismo dijo que "en la medida en que la economía no crece, como está ocurriendo desde hace varios años, la situación del sistema y las cuentas se complican".

Según la especialista, "la caja previsional hace muchos años que no se financia con aportes que llegan del sistema financiado y necesita cada vez más ayuda de la recaudación tributaria, que es la razón por la que en Argentina no bajan los impuestos".

Salguero: "Para que el sistema previsional vuelva a ser virtuoso debemos recuperar como país el trabajo registrado".

Salguero detalló que el sistema previsional necesita financiarse del trabajo registrado, porque en Argentina tenemos un sistema solidario, que significa que el activo con sus tributos financia al total de jubilados y pensionados. Sin embargo, "como el trabajo registrado viene en caída y no alcanza la recaudación para pagar a los beneficiarios recurre a la recaudación tributaria, que también viene en caída porque tanta presión hace que la gente deje de pagar". "Ahí se arma el círculo vicioso que se termina cerrando con una inflación que no da tregua", completó.

En ese mismo sentido, la especialista explicó que hoy "9 millones y medio de personas con trabajos registrado tienen el peso en sus espadas de mantener el pago de 8 millones y medio de jubilaciones y pensiones". "Esa relación uno a uno no funciona en ningún sistema previsional solidario. Debería ser 4 o 5 a 1 para tener un buen equilibrio", concluyó Salguero.