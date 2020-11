Encuesta: ¿Los docentes militan en vez de enseñar? Entra y vota

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, el 8 de noviembre mantuvo un diálogo en las redes sociales del diputado nacional Fernando Iglesias, en el cual expresó polémicas declaraciones que luego, por fragmentos, se viralizaron. Sostuvo que los docentes militan en vez de enseñar y que muchos provienen de sectores socioeconómicos y culturales bajos.

Textualmente, Acuña dijo que "uno de los grandes problemas de la educación argentina es la formación docente: eligen militar en vez de enseñar" y que los estudiantes de esta carrera "son personas cada vez más grandes de edad que eligen la docencia como tercera o cuarta opción, luego de haber fracasado en otras. Y si uno mira el nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente”.

Sobre esto, hablamos con Gustavo Zorzoli, profesor y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. En primer lugar, nuestro entrevistado comentó que "hay más de 3 mil institutos de formación docente a lo largo y ancho del país, con características muy diversas. Mi experiencia es que tengo estudiantes mayoritariamente mujeres, pero no podría afirmar que proceden de sectores con menores recursos".

Sí aseguró, desde su opinión, que quien encara la profesión docente y no cuenta con esos saberes y elementos de la cultura general tiene que incorporarlos de alguna manera. "Es la propia formación la que lo debe proveer pero quizás no lo esté haciendo".

A propósito de esto, Zorzoli dijo que los planes de formación se centran en cómo enseñar Matemáticas, Lengua, Historia, Biología y hay poco de cultura. "Eso es una falencia de los planes de estudio".

¿Los docentes militan en vez de enseñar?

"La política en el nivel superior e incluso secundario existió siempre", comentó el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y completó: "Si hay un colegio politizado es el Nacional. Yo he lidiado todo el tiempo con eso". Sin embargo dijo que a su entender "ese no es el común denominador".

A propósito de esto último, Zorzoli comentó que "en el Colegio Nacional de Buenos Aires, no es que sus 2500 alumnos son estudiantes con una actividad enorme dentro de la política estudiantil. Sí haya un sector importante, pero la gran mayoría no tiene una actividad permanente". "Por ahí aparecía en determinadas situaciones, por ejemplo en una toma", concluyó