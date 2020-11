Tormenta: ¿qué hubiese pasado si se producía un fin de semana?

En el programa No Tan Millennials hablamos con José Pozzoli, especialista en políticas ambientales, sobre la tormenta de ayer. ¿Podrían haberse evitado las consecuencias? Consecuencias que no fueron sólo económicas, sino que se suma la lamentable noticia de la muerte de un niño de 14 años en Godoy Cruz.

Pozzoli no se mostró sorprendido por lo ocurrido, ya que para él "esto era esperable, hay cosas que no se puede prever, como es la tormenta, pero sí podemos trabajar sobre riesgo, vulnerabilidad o el impacto que la tormenta pueda tener. Para esto está la ley de ordenamiento territorial y las políticas públicas para construir las obras que sean necesarias". Sin embargo, ante esa falta de planificación aseguró que "no le encontramos una explicación a por qué no se hace".

Según el especialista, "parece que a los gobiernos les interesa tener un plan de ordenamiento, pero no hacer ordenamiento, si eso lleva erogación de recursos que pueden ser destinados a otra cosa".

Para nuestro entrevistado las obras que se hacen son "de maquillaje" entre las que señaló a las bicisendas, las plazas que se reconstruyen, los asfaltos de calle, obras que son con financiamiento externo. "No está mal, pero hay falta de priorización", opinó y adujo que a su entender, "estas obras evitan problemas como los de ayer, pero no se ven, no te votan por esto".

Además, Pozzoli alertó sobre que los modelos climáticos en Mendoza indican que tendremos mayor cantidad de eventos como estos en verano y sequías después en otoño o primavera.

Por otro lado, también planteó una temática interesante para tener en cuenta: "Yo ayer veía toda el agua que venía por el zanjón de los ciruelos y pensaba en qué bueno sería juntar ese agua para regar, tener reservorios, grandes lagunas o estanques que después podamos usar".

Finalmente, para nuestro entrevistado esto "no es un problema económico". Y concluyó en que "ayer tuvimos que lamentar la muerte de un chico. Pero si hubiera sido un fin de semana donde hay gente en esa zona habríamos lamentado más vidas, porque hay gente a la vera de los canales, de los ríos, la gente sale a comer un asado o a esparcirse. Una lluvia así hubiese sorprendido a muchas personas en el piedemonte o en otros lugares y te arrastra el agua, a vos, al auto y a tu familia", concluyó.

En este enlace, la entrevista completa con un interesante análisis del especialista.