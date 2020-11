Horacio García Belsunce contó su verdad en MDZ

A propósito del estreno de la docuserie "Carmel, ¿quién mató a María Marta?", en el programa Con Qué Derecho entrevistamos a Horacio García Belsunce, su hermano. Dijo que el documental le pareció un trabajo serio pero se mostró disconforme con algunos puntos.

"Pienso que fue un trabajo serio. No debe de haber sido fácil meter en 4 horas 18 años, sin embargo la edición dejó flancos y grises sin aclarar, que impidieron que algunos temas queden claro", aseguró García Belsunce en el aire de MDZ. Entre ellos mencionó al pegamento con el que habrían tapado los orificios de bala de María Marta y el certificado de defunción con información falsa.

"Es increíble que aún digan que pegamos los orificios de las balas con La Gotita", dijo en el aire un Horacio calmo pero que 18 años después del crimen sigue poniendo un tono a la defensiva cuando se le pregunta, como si se lo estuviera juzgando o tuviese aún que convencer a quien lo escucha.

"Con la pericia determinaron que en el cabello había ciano y en las conclusiones del informe pusieron que si había ciano (que se utiliza en múltiples productos) podría ser que hubiera acrilato, que es lo que tiene La Gotita", detalló García Belsunce. "Una vergüenza, porque las pericias no pueden dejar duda, o hay o no. Además, los dos médicos que hicieron la autopsia declararon que no había pegamento en las heridas de bala", aseguró.

Otro punto que García Belsunce mostró como un gris en el documental fue el certificado de defunción, que decía que María Marta tuvo una muerte no traumática, por un paro respiratorio, y que vivía en otra dirección que no era el Carmel. "No explican que en la cochería hicieron el certificado de defunción. Cuando mi cuñado manifestó que la querían enterrar en La Recoleta le dijeron que para poder hacerlo debían poner en el certificado un domicilio en Capital, entonces dieron el de la casa donde vivía mi madre", detalló.

En ese mismo sentido continuó aclarando: "Nunca tuvimos nosotros nada que ver con el certificado de defunción. Pusieron lo que quisieron". El abogado Marcos González Landa le preguntó entonces por qué los dos médicos que llegaron en ambulancia a constatar la muerte de María Marta no lo firmaron, a lo que respondió: "No tienen obligación. El médico de la cochería lo hace o el forense, que debió haber llevado Molina Pico y fue una de las tantas brutalidades que cometió. ¿Cómo no va a ordenar la autopsia inmediata?" Por eso, asegura que "Molina Pico se ensañó con la familia porque perdía su carrera, es incumplimiento de sus deberes de funcionario público".

Molina Pico en el momento del juicio a Carlos Carrascosa, esposo de María Marta.

Ya adentrados en la opinión sobre los dichos del fiscal que investigó desde el primer momento el caso, Diego Molina Pico, García Belsunce dijo que "es un sinvergüenza, irresponsable, un tarado. Es un tipo que actuó con absoluta mala fe y para salvar su pellejo buscó todos los caminos para llegar a nuestra culpabilidad. Armó todas las pruebas para llegar al objetivo final, que era nuestra condena".

En la docuserie Molina Pico explicó que el famoso "pituto" que resultó ser una bala que no impactó en el cráneo de María Marta y que la familia lo tiró siempre fue manipulada con un papel, en el sentido de que esto era para evitar que las huellas digitales queden en él. Sin embargo, Horacio dijo: "Tal vez estaba manchado con sangre y por eso se decidió agarrarlo con un papel higiénico, no lo sé".

¿Cuál es su hipótesis sobre el asesinato de María Marta?

Por aquel entonces Carlos Carrascosa, esposo de María Marta, había vendido unas acciones de bolsa, por lo que estiman que "le entraron a robar, porque se suponía que no había nadie. Pero María Marta, como se suspendió por lluvia su partido de tenis, llegó antes, descubrió y reconoció a los delincuentes, peleó por su vida pero terminaron matándola", detalló.

Otra de las teorías del hermano de la víctima es que "el primer disparo es el que no impactó, porque alguno de los que estaban ahí dentro le quiso sacar el arma al que disparó. Así erró en la primera pero después le descargó los 5 tiros", comentó el entrevistado.

Nicolás Pachelo será juzgado por el crimen de María Marta.

Nicolás Pachelo es un vecino del country al que la familia señaló como sospechoso desde el momento inicial, pero Molina Pico lo investigó y determinó que estaba en Capital Federal al momento del crimen. Sobre él, García Belsunce dijo: "Es un psicópata, que se pasó toda la vida delinquiendo, se duda de si mató al padre y no que se suicidó, cuando se suicidó la madre él había estado con ella en la mañana y ella declaraba en la causa en la tarde. Ha estado robando permanentemente antes de Carmel, en Carmel y fue procesado y detenido por robos en countries".

Pero Horacio sumó otro dato: "Pachelo el 28 de octubre en la mañana le preguntó al mozo de la estación de servicio de Pilar qué se sabía de la mujer que mataron en Carmel, cuando nadie hablaba de crimen, para todos en ese momento era un accidente".

Finalmente, Horacio dijo que "ojalá por María Marta encontremos al responsable de su muerte", sin embargo el paso del tiempo lo hicieron poner un tono un tanto desesperanzado en esa declaración.