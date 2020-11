Así se harán los aumentos a los jubilados a partir de marzo

Ayer el Gobierno anunció la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que enviará al Congreso de la Nación para su tratamiento. y se aplicaría desde marzo del año próximo. El economista Carlos Burgueño nos explicó en detalle los cambios y nos dio una visión optimista y otra pesimista de la misma realidad.

Fiel a su estilo liso y llano, Burgueño comenzó su columna en Uno Nunca Sabe explicando: "Como Argentina tiene inflación, tu poder adquisitivo depende de que le vayas, por lo menos, empatando a esa inflación de un año a otro, seas jubilado o trabajador en relación de dependencia". "Si vos este año ganaste $100 y la inflación fue del 10%, el año próximo tenés que ganar $110 para empatarle a la inflación o $111 para ganarle, menos de eso es pérdida de poder adquisitivo", ejemplificó.

En ese mismo sentido el economista explicó que el tema en cuestión es "¿cómo calculo esos $10 de más que te tengo que pagar de un año a otro? Depende de la paritaria que se aplique, en el caso de los trabajadores, o de la fórmula de indexación para los jubilados".

Haciendo un poco de historia Burgueño recordó que el kirchnerismo, en su última etapa, no reconocía que había inflación, por lo que comenzó a aplicar una fórmula que implicaba que, teóricamente, los salarios iban a ganarle a la inflación. "A veces se dio, a veces no, es imposible compararlo porque la inflación en aquellos años era una quimera. No se medía, además", opinó.

En la época de Mauricio Macri presidente, se reemplazó esa fórmula y se utilizó un poco el criterio de inflación en una nueva fórmula que se mezcló con el promedio salarial. "Hay que decir que algunos años las jubilaciones subieron más que los salarios. Pero también que el macrismo cometió un error, que fue aplicar la reparación histórica a las jubilaciones, porque eso implicó un incremento en el gasto jubilatorio que fiscalmente no se podía pagar".

Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, eliminaron la fórmula de Macri y han aplicado incrementos ad hoc a la espera de la nueva fórmula, que es la que se presentó ayer. "Con la sorpresa de que no se va a tomar como criterio válido el de la inflación, sino un mix entre recaudación (ingresos reales de la Afip) y la evolución de los salarios", comentó el economista.

Finalmente, Burgueño opinó que "esto no necesariamente implica que los salarios vayan a perder contra la inflación, puede ser que un año los salarios le ganen y que, además, la recaudación impositiva supere ampliamente a la inflación, como pasó en septiembre y octubre". Es decir, "si sos optimista podrás decir 'bueno, ahora las jubilaciones van a mejorar porque los salarios le van a ganar a la inflación y la recaudación va a superar a la inflación'. Si sos pesimista dirás 'lo que pasó en los últimos 3 años es lo contrario'", concluyó.