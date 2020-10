Miguel Simón relevó intimidades del programa de Alejandro Fantino

Los lunes por la noche se transmite ESPN FC, con la conducción de Alejandro Fantino y la participación de Mariano Closs, Fernando Niembro, Óscar Rugerri, Diego Latorre y nuestro Miguel Simón. Porque por supuesto que vamos a destacar que su particular estilo nosotros en MDZ Radio lo conocemos muy bien, ya que desde hace años es nuestro columnista en Uno Nunca Sabe.

Miguel Simón es un periodista de datos, no de opiniones, así se describe y así lo conocemos, por lo que su participación en la mesa de ESPN FC no pasó para nada desapercibida. De hecho, después del programa, estallaron los memes con la base de "Miguel Simón educó a Fantino".

Para los que se lo perdieron, Simón estaba haciendo uno de sus increíbles análisis, cuando Fantino le dijo: "Intelectualmente no te puedo seguir. Yo me perdí", a lo que Simón le respondió: "No es tan complicado". "Mi tarea como periodista no es decirle lo que a mi me gusta, sino evaluar", completó.

Miguel Simon: De acuerdo a los datos



Fantino: pic.twitter.com/y8xgiM7PN1 — javi (@javiaww) September 29, 2020

Esta situación, lo llevó a Simón a ser trending topic en las redes sociales, donde recibió un gran apoyo. En Uno Nunca Sabe hablamos del episodio y nos dijo que "Alejandro maneja muy bien su personaje y sabe cuándo arriesgarse, cuando exponerse y cuando no. Tenemos una muy buena relación".

De todos modos, confirmó que Fantino "sí es sincero cuando me dice que se pierde. Lo que pasa es que me acostumbré viendo cómo se manejan en el fútbol que hago yo". "Eso es lo que me cuesta expresar en la mesa, ahí sí me incomodo a mí mismo, porque me he acostumbrado en los últimos años a manejar un fútbol que le da importancia al número, pero no al duro (cantidad de remates o de pases, por ejemplo), sino a la estadística fragmentada para analizar todo", adujo.

En ese mismo sentido, nuestro columnista resaltó que el fútbol europeo se maneja atrás de las estadísticas, no con percepciones ni subjetividades. "Guardiola sabe que si Gabriel Jesús entra por derecha con tal tipo de pelota a tal velocidad, Jesús falla más o menos. Se llama ´gol esperado´. Esto después Guardiola lo tiene que evaluar", ejemplificó Simón.

Miguel Simón dentro de dos lunes pic.twitter.com/bXAb80HPiI — Umit uD83DuDC3E (@PucheroDonnet) September 29, 2020

Simón, resaltó que simplemente es una cuestión de posturas y de enfoque y que nadie tiene la verdad en esto. Algo que ya habló con Alejandro Fantino.

Sobre cómo se siente puntualmente en ESPN todos los lunes a la noche dijo que "yo la paso bien en el programa. El tema es que a veces también te gusta que te comprendan, pero no porque piense que estoy en lo correcto, sino que crean que no me ajusto al programa".

Sobre sus tipos de análisis insistió en que "una cosa es decirle a Messi ´te veo desenganchado´ y otra es decirle: ´mirá, en el partido contra Sevilla tocaste 18 pelotas con profundidad y en este 6´. Así se terminó la percepción del jugador y la del técnico. Con un jugador de élite lo tenés que hacer de ese modo", concluyó.

