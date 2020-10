Los berrinches de nuestros políticos en una sesión para el olvido

La Legislatura de la provincia se caracteriza por sesionar todas las semanas, incluso en contexto de pandemia, ya que los legisladores se amoldaron a convivir desde la virtualidad. El meeting de hoy estuvo presidido por el senador Juan Carlos Jaliff, debido a que el vicegobernador, Mario Abed, está aislado por Covid. El encuentro estuvo cargado de "calentura" entre pares por el tratamiento de diversos proyectos.

La discusión principal llegó con la presentación de un proyecto de resolución del senador del Pro, Rolando Baldasso, donde repudiaba el accionar de aquellas personas que en el "caranavazo" docente, pintaron la imagen del General San Martín en el Monumento de la Bandera, frente a Casa de Gobierno.

El expediente de la implosión fue el 74964 presentado por Baldasso que expone: "Repudia los actos vandálicos después de la marcha del 1 de octubre al memorial del la bandera, realmente es un tristeza que después de esa marcha no se haya respetado ninguno de los símbolos más valiosos que tiene la provincia".

Democracia si, violencia no.Libre expresiu00f3n si, faltas de respeto no.Advierto con pena y preocupaciu00f3n lo que ha... Posted by Rolando Baldasso on Thursday, October 1, 2020

Después de la lectura de ese expediente, el senador Lautaro Jimenez (FIT) expresó que específicamente ese proyecto no lo acompañaría e inmediatamente quien tomó la palabra fue el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, quien con un discurso vehemente hizo alusión a lo sucedido mencionando: "No vamos acompañar ninguno de los proyectos del oficialismo, sobre todo porque el senador Diumenjo ya mencionó que no acompañará ninguno de los nuestros".

El legislador siguió en el uso de la palabra y arremetió específicamente sobre el proyecto del Pro: "Es llamativo el ataque constante a los docentes por parte de este gobierno y ahora Baldasso y Priore quieren atacar a los docentes, principalmente por su cinismo".

La temperatura comenzó a subir, y se mantuvo durante las dos horas que duró la sesión, entre palabras cruzadas de los integrantes de las distintas bancadas. La senadora Natacha Eisenchlas (UCR), en un manto de cordura le solicitó a sus pares que no se falten el respeto y que no se utilicen palabras agraviantes para dirigirse a los políticos que ocupan bancas.

El senador Juan Carlos Jaliff, en más de una ocasión tuvo que pedir que los oradores no se repitan, que las respuestas sean breve y les recordó a cada uno de los que se encontraban presente en la sesión "que ningún proyecto se trató porque así lo decidieron y fueron absolutamente todos mandados a comisión".

La jornada de hoy tenía una veintena de proyectos a tratarse en el sobre tablas, las discusiones no saldadas en Labor trajeron al recinto un papelón democrático: mandar a comisiones los temas previamente acordados.

