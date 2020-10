Los incendios forestales implican todas estas consecuencias

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Fernando Miñarro, director de Conservación de Vida Silvestre sobre el impacto de los incendios forestales que afectan a varias provincias de nuestro país.

Miñarro se lamentó de que "estamos atravesando una situación muy triste, es una pérdida de biodiversidad enorme, con consecuencia en los suelos, en los distintos ambientes que encontramos en esos ecosistemas y en los pastizales". Dijo que serían más de 140 mil hectáreas las afectadas.

Por otra parte, el entrevistado confirmó que el 95% de los incendios en Córdoba están relacionados con la actividad humana, ya sea de modo accidental o intencional. "Hay prácticas que utilizan algunos productores que tienen que ver con el uso del fuego en algunos pastizales. A veces estas, sin el manejo adecuado, se escapan y terminan siendo accidentales". De todos modos resaltó que en Córdoba eso no está permitido.

Sobre las provincias que se están viendo comprometidas con estas quemas, resaltó que Córdoba y San Luis son los lugares más afectados, pero también se han visto incendios importantes en Corrientes y en el norte del país.

En tanto que Miñarro resaltó que "habrá que ir viendo con el tiempo qué sucede con la flora y con la fauna". Ya que hoy hay "anfibios y reptiles, que no tienen la posibilidad de movilidad rápida, y se ven muy afectados. También los suelos y toda la vida que está presente en ellos. Las semillas y aquellas especies vegetales que no están adaptadas al fuego muchas veces se pierden y no tienen la posibilidad de rebrotar".

Por esto, el entrevistado dijo que "hay que trabajar mucho, primero en apagar estos incendios y, mirando hacia adelante, en recomponer y restaurar estos ecosistemas".

Finalmente, el director de Conservación de Vida Silvestre manifestó que "está claro que no se está trabajando bien en la planificación y en la prevención de esto. Incendios forestales hay todos los años".

En referencia a lo anterior, Miñarro concluyó: "Es seguro que la prevención te va a salir mucho más económico que luego tener que actuar con los incendios. No sólo por todo lo que se pierde, sino por lo que hay que invertir en apagarlos".

En este enlace, la entrevista completa.