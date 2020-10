Desde Air Europa nos cuentan cómo sería el regreso de los vuelos

En el programa After Office dialogamos con Diego García, director General de Air Europa para las Américas. Nos comentó cómo es la situación de Argentina en cuanto al regreso de los vuelos, en relación a otros países de la región y a Europa inclusive.

Sobre las informaciones que circulan sobre que a partir del 12 de octubre se rehabilitaría la actividad aérea en nuestro país, García dijo que si bien están ansiosos, "oficialmente aún no tenemos nada, pero es cierto que entre Europa y Argentina ya se vienen dando vuelos".

El director de Air Europa comentó que la situación respecto del cierre de fronteras fue similar en la región, hasta julio que Ecuador y Brasil ya comenzaron con vuelos regulares. Después se sumó Bolivia y República Dominicana con EEUU, "así poquito a poquito en Sudamérica sólo queda Argentina y Paraguay para empezar a operar".

Actualmente se está previendo que el 2020 versus el 2019 tendrá una caída del 66% a nivel mundial. "Hemos tocado picos del 97% en abril. Es una situación caótica, el 90% de las empresas van a subsistir por ayudas estatales", dijo García.

¿Cómo vive el rebrote Europa?

El verano europeo, según el director de Air Europa, empezó a tener actividad en junio, "no fue lo que pensábamos, porque apareció el rebrote y eso complicó la situación, que había empezado de manera satisfactoria".

Sobre el éxito de esto aseguró que se debió a que la Unión Europea decidió la apertura de fronteras con todas las mismas medidas en los diferentes países que la componen. Así, "el turista se mueve con las mismas restricciones, no se marea ni se frenan los viajes", resaltó el entrevistado.

Por otro parte, aseguró que no se han observado contagios a partir de los vuelos. "No se ven casos de ´importación´ de virus, de hecho, no hubo prácticamente casos de transmisión dentro de un avión".

Lo que se hace es una burbuja sanitaria, donde "por ejemplo en Madrid ahora cerraron 37 barrios. Pero vos podés hacer vida normal en tu barrio, podés moverte a otro si vas a trabajar, a estudiar o a una visita médica. Está comprobado que la mayoría de los focos se desarrollaron en la movida nocturna, por eso cierran a las 23 hs los bares", concluyó García.

