Un médico explicó por qué en Suecia no le temen al coronavirus y hacen vida normal

Hablamos con Cristian Duré, un médico emergentólogo argentino que vive en Suecia desde 2012. Detalla en qué se basa ese país para continuar con su vida normal y por qué las cifras demuestran que no se equivocan con las estrategias.

Duré cuenta que ese país siguen con la misma política del principio: no hay encierro, no se usa barbijo y los niños siempre fueron a la escuela. Sí se recomienda mantener la distancia, el home office, si se puede, y si una persona está enferma se debe quedar en su casa. Más allá de eso, "tenemos una vida común y corriente", contó.

A propósito de esta segunda ola que azota a Europa, el médico dijo que "ahora se están internando algunas personas con un test positivo, más de lo común, pero la mortalidad sigue siendo la misma, es decir, casi nula". "Hace más de 3 meses que no tengo pacientes con insuficiencias respiratorias severas y pasaron casi 2 meses hasta que volví a ver un testeo positivo por coronavirus", detalló.

¿Por qué si la OMS de la salud recomienda el uso del barbijo, en Suecia no se aconseja?, le preguntamos al profesional, quien dijo que "depende qué evidencias se mire". "Hay estudios importantes que dicen que el uso de tapabocas incluso puede ser negativo".

Sobre esto, explicó que la misma Organización Mundial de la Salud dice que en menores de 5 años es contraproducente el uso del barbijo, que de 5 a 12 años está contraindicado, salvo en algunos casos, y que en adultos está ligado al modo de emplearlo, "las personas comunes y corrientes no lo usan bien, entonces la protección se cree insignificante para el efecto negativo que el barbijo puede provocar", detalló. "Basándose en esas evidencias, Suecia, que casi no tiene muertes por coronavirus al día de hoy, lleva a cabo las estrategias".

En el caso de las clases, Duré explica que "el niño asintomático no se evidencia que transmita la enfermedad y que la mortalidad en pequeños sanos es del 0,01 %. Es decir, hay más probabilidades de que el niño muera en un accidente de avión que por coronavirus". En cambio, explica que "hay muchísima evidencia de que el alejarlos del colegio, no sólo desde la enseñanza teórica, produce efectos negativos que pueden ser letales. Basándose en eso, no hay motivos para suspender la escuela".

El emergentólogo cuestionó las críticas que dicen que el protocolo de Suecia es laxo: "Yo creo que subestiman el nivel de preparación de quienes llevan estas estrategias en nuestro país. Acá no hay una visión laxa, sino bien pensada en la salud de las personas".

En ese mismo sentido, detalló que "salud no es solo la ausencia de enfermedad sino el completo estado físico, mental y social de las personas. Entonces ver la variable de mortalidad por coronavirus por sobre la variable de mortalidad total es un error que Suecia no lo cometió". "Los países que están teniendo aumento de mortalidad por esta segunda ola son los que sí realizaron cuarentenas estrictas", concluyó.