¿Qué hacemos con los pesos si no se puede comprar dólares?

Los cepos al dólar han llegado para quedarse. Al menos no se ve en un futuro inmediato que esto fuera a cambiar. Las últimas medidas aplicadas por el ministro de Economía Martín Guzmán fueron prácticamente prohibitivas.

En los últimos días, la moneda norteamericana parece haber dado cuenta de ser lo único que supere la grieta, cuando hasta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo catalogó como un problema estructural de la Argentina. Casi el origen de todos los males.

En el medio de todo esto, los ahorristas se preguntan adónde ir cuando la divisa norteamericana no es una opción para que su dinero no pierda valor. Por eso consultamos desde MDZ Radio a un especialista en finanzas personales y autor de best-seller, Mariano Otálora.

"Aquellas personas que no ven esta secuencia inflacionaria por primera vez en su vida sabrán que si se conservan los ahorros en pesos y no se hace nada, la pérdida es enorme". En el contexto actual con una inflación del 40% interanual, "si hoy tenés 50.000 en moneda argentina, dentro de cinco años el poder adquisitivo de ese monto que nominalmente será el mismo, será de tan sólo 7.000". Esa es la velocidad en la que el dinero pierde valor en un período inflacionario como el argentino.

¿Qué hacemos con los pesos?

El primer consejo de Otálora como experto en finanzas personales es "entender que la única opción que se debe descartar es no hacer nada". Entre las opciones una es poner nuestros ahorros en un plazo fijo en pesos. Esta opción ha crecido ya que el gobierno nacional busca tentar a la gente para que no se vuelque a la divisa extranjera. Si bien sus intereses no superan el índice inflacionario, es mejor que "no hacer nada". Esto "no significa que no vaya a perder, pero perderá mucho menos", sugiere el licenciado en finanzas.

Se puede invertir en pesos o se puede invertir en dólares. En el segundo caso, puede hacerse a través de la compra de la moneda estadounidense o a través de bienes o de otros activos. Una opción es la compra de criptomonedas. Aunque "el bitcoin esté dolarizado, lo cierto es que tiene una gran volatilidad". Por eso, algunas veces se puede perder mucho capital cuando la moneda virtual baje en su cotización.

Otra alternativa muy viable es la compra de bienes que están dolarizados. "Es un buen momento para comprar autos" ya que no tuvieron posibilidad de venderlos durante la pandemia. Están a muy buen precio porque aún se están ajustando los precios. "Hoy cualquier persona tiene un ahorro equivalente a 2000 dólares y se compra un auto" porque están baratos. Los que subieron de precio son los vehículos usados.

En otros países lo más común es que la familia que tenga un mediano excedente lo coloque en el sistema financiero. Se ha hablado mucho de los CEDEARS (certificados de depósito argentinos) que son instrumentos de renta variable que representan acciones que cotizan en la bolsa de otros países. Si bien es una forma de que "el dinero haga más dinero por vos" se trata de una operación de alto riesgo. Según el especialista en finanzas personales, "como no conocemos la estabilidad financiera en Argentina como existe en otros países, es lógico que la gente no se vuelque a estas opciones". Ahora bien, a esto hay que sumarle según el autor de "Inversiones para todos" señaló que los argentinos tienen un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema financiero. Esto se debe a que muchas veces no quieren involucrarse como "les exigiría el mercado" que hicieran para poder mejorar su situación patrimonial. Por ello, como directos de la escuela argentina de finanzas personales, recomienda aprender algunas cuestiones técnicas que pueden ayudarles a tomar mejores decisiones.

Por otra parte, Mariano Otálora recomienda que si el plan es realizar una inversión en el mercado inmobiliario, pienses en propiedades que no sean a estrenar. En términos generales, los departamentos nuevos están muy caros. Mientras que en otros con alguna antigüedad, hay oportunidades. En cuanto a los inmuebles que se venden en pozo, pueden ser una buena inversión dependiendo de los términos de pago que ofrecen. "Le ofrecen un valor razonable, donde le permiten financiar en pesos y se queda con los dólares, eso puede ser interesante" sugirió Otálora.

La mejor opción para invertir la tienen, "quienes ya tienen un terreno o un inmueble sobre el que poner algún ahorro en dólares porque el valor del m2 en pesos está regalado". El rubro que más crecerá, según el especialista en un futuro inmediato es la construcción.

Cuando la situación se regularice y se reestablezca el turismo internacional, Otálora asegura que las actividades que más van a ser beneficiadas serán aquellas vinculadas a la recepción de viajeros que vengan del extranjeros. "En cualquier momento cuando el extranjero pueda venir, va a llegar y te va a comprar todo" auguró el escritor.

