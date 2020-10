Ahora que ganó las elecciones: ¿vuelve Evo Morales a Bolivia?

El Movimiento al Socialismo (MAS) representado por Luis Arce y David Choquehuanca se impuso con el 52,4 % en los comicios en Bolivia el domingo. Después de varias horas de espera y con el recuerdo de lo sucedido en las elecciones pasadas (2019), finalmente la presidente transitoria Jeanine Áñez reconoció la victoria del partido de Evo Morales. Pidió a los ganadores que "gobiernen pensando en Bolivia y en la democracia".

Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 19, 2020

Desde MDZ Radio acercamos una voz experimentada en la política boliviana. Se trata de Vigmar Vargas, consultor en Comunicación Política y miembro del directorio de Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE).

El 85% del padrón asistió a los comicios. La jornada se desarrolló con normalidad. La demora que se produjo para dar a conocer los resultados fue producto de una resolución del órgano electoral que dispuso no realizar el conteo rápido y hacer el escrutinio formal "que tardó más de la cuenta". Los datos se conocieron oficialmente en la madrugada del lunes y eso "habilitó ciertas especulaciones dadas por el caso de supuesto fraude sucedido en las elecciones el año pasado" explicó el especialista.

Los resultados sorprendieron a muchos. Si bien las encuestas en la previa marcaban 9 o 10 puntos del MAS sobre Carlos Mesa, la diferencia obtenida se definió en los últimos días. "Había alrededor de un 20% de indecisos que hacia el final se volcó hacia el partido de Morales dándole una victoria contundente".

¿Quién es Luis Arce, el presidente electo?

Luis Arce fue el ministro de Economía durante toda la gestión de Evo Morales. "Es una persona de su extrema confianza" y autor del modelo macroeconómico que se diseñó y se implementó durante 14 años. Su perfil es un poco más calculador o conservador como economista, pero es "un militante de las ideas del modelo que él mismo creó". Sin embargo, en opinión de Vigmar Vargas será una gestión un poco distinta debido a que Bolivia no cuenta con los indicadores favorables que tuvo en otro momento. "Cuando Evo Morales era presidente los precios internacionales del petróleo estaban por las nubes. Bolivia vive de la exportación del gas y eso ahora está en el suelo". Por estas razones Vargas cree que será una administración distinta ya que cuenta con muchos recursos menos. "El gran desafío será industrializar el litio que es la gran esperanza boliviana para su futuro económico" apuntó el consultor.

¿Cuándo vuelve Evo Morales a Bolivia?

Apenas se conocieron los resultados, el ex presidente de Bolivia dijo que no tenía una fecha para regresar a su país. La asunción de la fórmula Arce- Choquehuanca será el próximo 14 de noviembre. El 11 de noviembre se cumple un año desde la destitución de Evo Morales por lo que se especula que elegirá esa fecha para su retorno. Durante toda la campaña, desde el MAS se estuvo "fogoneando" la vuelta de su referente al país del altiplano. A su vez, la oposición centró sus esfuerzos en señalar que impedirán por todos los medios que Morales ingrese nuevamente a Bolivia.

Hermanas y hermanos: la voluntad del pueblo se ha impuesto.

Se ha producido una victoria contundente del MAS-IPSP. Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras. Hemos vuelto millones, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo.#JallallaBolivia pic.twitter.com/gTHa6qRhTB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 19, 2020

"Evo Morales es el actor político más importante a nivel nacional" aseguró Vigmar Vargas. Aunque él asegura que no ocupará ningún cargo, será un asesor permanente del gobierno de Arce. La gente que votó el Movimiento al Socialismo lo hizo eligiendo la continuidad de su modelo y porque la oposición no ofreció nada distinto a lo que ya había. De todas maneras todo el proceso de lo acontecido en el 2019 dejó sembrada una fuerte crítica por las acusaciones de corrupción y abusos de poder. Por estos motivos, Arce destacó que el modelo continuará pero que debe hacerse una actualización, un "refresh". El especialista en comunicación política asegura que Evo Morales volverá a su país y la vida política seguirá girando a su alrededor aún cuando no ocupe ningún cargo.

Por otra parte, en la configuración actual el MAS tiene dos tercios en el Congreso por lo que tiene "un poder absoluto". En cuanto a las ambiciones de Evo Morales están direccionadas a ocupar un rol más protagónico en lo internacional a partir de Unión de Naciones Suramericanas. Aunque ha sido un tanto evasivo a la hora de saber qué cargo ocupará, Vigmar Vargas cree que "siendo uno de sus anhelos reconstituir UNASUR y seguramente por ahí será liderar esta organización de países latinoamericanos".

Escuchá la nota completa acá.