López Murphy apuntó contra la falta de plan de Alberto Fernández

Unos días atrás se hizo en Mendoza la presentación de una fuerza política en formación encolumnada tras la figura del economista Ricardo López Murphy. La propuesta de "Desafío 2021" está dirigida a presentar una opción para aquellas personas que se oponen al gobierno nacional, pero también se sienten decepcionados con la gestión de Mauricio Macri.

Un proyecto político que busca ser una alternativa electoral, de carácter republicano que pueda reconstruir el país. Aunque ya se avanzó, sobre todo en Buenos aires en algunas alianzas, aún no está cerrado a que aparezcan nuevas. En nuestra provincia el referente del espacio es Rodolfo Vargas Arizu. Será este empresario vitivinícola quien coordine el Consejo asesor de Recrear, el partido del ex ministro de Economía de la Nación.

El clientelismo generó una crisis de valores muy profunda. Tenemos que dar el ejemplo y retomar el camino del mérito, el esfuerzo y el trabajo. Esa es nuestra prédica y es una alternativa superadora para muchos argentinos que quieren volver a creer que otra Argentina es posible. pic.twitter.com/K5edFP9rwK — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 16, 2020

Desde MDZ Radio dialogamos con Ricardo López Murphy sobre la difícil realidad argentina, la gestión de Alberto Fernández y las posibilidades de "reconstruir" una tercera opción como proyecto político.

De cara a la situación actual, López Murphy señala que el presidente no tiene un plan y eso es un gran motivo de desconfianza. "Tenemos una crisis de confianza muy aguda, en la moneda, en los activos argentinos y en la gestión de gobierno". Hay mucha gente decepcionada de las expectativas que el Frente de Todos le había generado en diciembre. Más allá de la pandemia, el gobierno nacional no parece tener un plan claro y coherente. "Si ellos (Frente de todos) ordenaran la coalición de gobierno detrás de la figura de Alberto Fernández, hicieran un presupuesto gerenciable para el año que viene, tuvieran un programa" los episodios que vimos en el último mes, no se hubieran vivido.

El fundador del partido Recrear para el crecimiento considera que la confianza también se construye sobre "creer que va a predominar la legalidad, que va a actuar con firmeza respetando los mandatos judiciales". Eso está completamente quebrado en la sociedad. "La sensación que yo tengo es que los problemas acá se dilatan, se les trata de aplicar cronoterapia con la idea de que el tiempo los resuelve".

Al interior del frente que gobierna hay muchas diferencias. Uno de sus grandes problemas es de hecho su heterogeneidad. Desde su plataforma política, el economista señala que tanto en temas de seguridad como sobre Venezuela, se ha visto claramente que conviven ideas muy distintas al interior del Frente de Todos. "Una mitad quiere las pistolas taser y la otra mitad, no. Lo mismo sucede con el tema de Venezuela donde en distintos organismos se votaron cosas opuestas. "Eso en Economía se paga al contado" explicando que esas internas impactan directamente en la economía argentina.

En este contexto, vale destacar que "la responsabilidad es de la persona que ocupa la cabeza del estado de tener un plan coherente y generar credibilidad". El economista explica que la confianza es un atributo muy decisivo, ya que nuestra moneda nacional es "papel picado". De hecho todas la monedas del mundo son un "papel pintado que estamos dispuestos a recibir y creer que eso vale". Esto requiere fe por parte de la población. Porque se trata de una moneda fiduciaria es que se necesita de "fe y credibilidad para que ese sistema complejo funcione. La tarea más importante de un gobernante es tener un régimen fiscal y monetario creíble. Eso es lo que no tenemos"

La propuesta política de López Murphy promete seducir a quienes se han visto decepcionados del gobierno nacional, pero no ven una renovada esperanza tras la figura de Mauricio Macri. El camino de la tercera alternativa, se ha visto muchas veces emprendido, no quizá con el éxito que sus referentes proclamaran en campaña. Sin embargo, el ex ministro considera que cuando fue candidato a presidente en 2003 "estuvo muy cerca" de constituir esa tercera fuerza.

"Es verdad que una alternativa novedosa como la nuestra tiene que construirse e institucionalizarse en todo el país para ver si efectivamente puede tener una inserción institucional valiosa. Sin embargo yo creo que el sistema debe ofrecer otras alternativas a la gente y debe evitar que la tensión se canalice hacia la antipolítica. Para eso es necesario mejorar la ejemplaridad al interior de la política que no se sienta una casta aparte".

Al 2020 le quedan poco más de dos meses por delante. Acercándose fin de año, el humor social de un país con la mitad de la población bajo el nivel de pobreza empieza a tensarse. La pandemia ha profundizado una crisis económica que no tiene vistas de entregar una buena navidad para todos. Ricardo López Murphy dice que "aunque no le gusta hacer pronósticos" reconoce que la situación de nuestro país es muy delicada y frágil. "Para el bien de todos, espera que el gobierno reaccione, haga un viraje, cohesione su fuerza y haga lo que tiene que hacer. Sería una gravísima responsabilidad que no actúe de esa manera".

