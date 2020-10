El presidente dice que no devaluará, pero lo puede hacer el mercado

En su columna diaria, Carlos Burgueño, habló sobre las declaraciones de Alberto Fernández ayer. Le preguntaron si devaluaría y si existe posibilidad de que haya un corralito, medidas que negó rotundamente.

En el Coloquio de Ideas el Presidente dijo que no va a devaluar ni a tocar los depósitos en dólares. En el marco de esas declaraciones, Burgueño dijo que fue un error comunicacional unir ambas declaraciones, porque "una es un delito y la otra es política económica. Es como decir ´yo no voy a subsidiar ni a robar un banco".

Dividiendo ambas afirmaciones el economista aseguró que es cierto que "Alberto Fernández no va a poder tocar los depósitos, porque si lo hace termina su gobierno. No tiene margen político para pisar dólares, que no hay por qué hacerlo, ni para un corralito", aseguró.

Burgueño aclaró que no hay ningún tipo de problema con los depósitos en dólares, "sería un suicidio de este gobierno avanzar en eso", remarcó.

En tanto que "devaluar es una medida económica o una necesidad monetaria del mercado". Consultado sobre si es cierto que no habría una mega devaluación, nuestro columnista sentenció: "Depende de cómo maneje las cosas, porque si sigue así, el mercado le va a devaluar". "El mercado está comprando dólar blue al 1$67 o bolsa a $155/$160. O sea, vos tenés gente que está dispuesta a pagar ese dinero y un dólar oficial al que no accede nadie a $136.87", explicó.

En base a esto último, Burgueño detalló que es necesario bajar la brecha, para que la economía funcione, el mercado cambiario debe tener una brecha de entre el 40 y el 50%.

.¿Cómo evitar una devaluación y que se cumpla lo que prometió Alberto Fernández?

"Hay sólo 2 objetivos: aumentar la oferta de dólares, algo que está ocurriendo de manera escueta y, por otro lado, explicar de una manera muy clara y concisa lo que viene hacia adelante", afirmó.

Para el especialista, hoy el mercado tiene una gran duda que el gobierno debe explicar: cómo va a cubrir el año que viene el déficit fiscal y la promesa de hacerlo con un 40% tomando deuda y un 60% emitiendo. "Son miles de millones de pesos que van a volcar al mercado para cubrir el déficit del gasto público, pero eso no cierra porque es inflación y presión cambiaria", concluyó.

En este enlace, la columna completa de Carlos Burgueño en Uno Nunca Sabe.