El regreso de los vuelos de cabotaje y las nuevas restricciones

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Diego Dominelli, periodista especializado en servicio aerocomercial y director del sitio Aviación en Argentina. Explicó que no se han habilitado vuelos regulares, sino especiales, los cuales tienen el riesgo de ser cancelados por la aerolínea.

"No habrá vuelos regulares, es decir que no existirá por ejemplo los diarios de Buenos Aires/Mendoza, sino que serán viajes especiales", explicó Dominelli.

Por ello el especialista dijo que "esta modalidad, que ahora está escrita en un DNU que se publicó ayer, se asemeja bastante a lo que viene pasando, porque ya hay vuelos especiales entre provincias y al exterior". Con lo cual, al no estar abierta la modalidad regular, el vuelo que se programe si no tiene ocupación, se va a cancelar.

Dominelli cuestionó esto, en el sentido de que a su entender lo ideal sería comenzar un período de experiencia piloto con vuelos sistemáticos. De lo contrario, el factor "miedo" seguirá influyendo en quienes tengan que decidir si viajar o no.

En ese sentido, remarcó que "me consta que los protocolos internacionales que han llegado a Argentina son buenos, pero eso no quita que si la información no se entrega de la mejor manera, el miedo siga o se acentúe". "Es necesario comunicarlo de una forma lo más certera posible para que la persona pueda volar con el menor grado de temor posible".

