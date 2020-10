¡Mega recomendados de octubre! Series para todos los gustos

El mes de octubre llegó con muchos estrenos y seguimos recomendando algunos de los más destacados. Esta vez hay opciones para todos los gustos: drama, suspenso y comedia para disfrutar en distintos formatos.

Emily in Paris

Una de las series que arrasó en Netflix desde su estreno la semana pasada es Emily in Paris, la nueva apuesta de Darren Criss, el creador de series como Beverly Hills, 90210, Melrose Place, y Sex and the City.

Este nuevo show está protagonizado por Lilly Collins, reconocida actriz que comenzó su carrera en la pantalla grande, vuelve a Netflix para contar la historia de Emily, una joven norteamericana especialista en marketing que acepta un trabajo soñado en París para trabajar en el rubro social media de una prestigiosa marca.

A pesar de estar plagada de clichés, la serie logró imponerse entre los seriéfilos de todas las edades, gracias a la presencia y el carisma de Collins, y el mensaje positivo que arroja.

Dónde verla: Netflix

Duración: 10 episodios





To the Lake



Otro de los estrenos que ha causado furor entre los usuarios de Netflix es To the Lake, una producción rusa basada en el libro homónimo de Yana Vagner. La historia nos traslada a un escenario post-apocalíptico, en donde un virus comienza a esparcirse por la ciudad de Moscú, y transforma en zombies a los habitantes.

En medio de este caótico contexto, se despliega el drama familiar de Sergei, un hombre que vive en las afueras de la capital rusa pero que debe llegar hasta allí para rescatar a su ex mujer y su hijo. En 8 episodios nos convertimos en testigos de una atrapante historia de supervivencia en medio de una "pandemia". Muchos críticos han elogiado esta serie, pero muchos coinciden en que el timing de su lanzamiento no ha sido el más adecuado, dado el momento actual.



Dónde verla: Netflix

Duración: 8 episodios





The Third Day

Una de los recientes estrenos que ha conquistado la pantalla es The Third Day, la nueva miniserie de HBO inspirada en hechos reales. Esta producción está protagonizada por Jude Law,en donde interpreta a Sam, un hombre que carga con un fuerte drama personal, y que decide embarcarse en un viaje a la extraña Isla Osea, ubicada al este de Gran Bretaña, en la costa de Essex.

A simple vista, la isla se alza como un lugar tranquilo con pocos residentes, pero a medida que se va metiendo tierra adentro, descubre que no todo es lo que parece. Extraños rituales, secretos y violencia, son algunos de los elementos de este sórdido relato plagado de suspenso.

Dónde verla: HBO

Duración: 6 episodios





Patria

Otras de las producciones originales de HBO que ha causado la división de aguas entre los televidentes es Patria, basada en el libro de Fernando Aramburu sobre el drama que atravesó a España durante décadas.

A través de 8 capítulos, el drama se mete de lleno en el conflicto separatista en el País Vasco, a través de la historia de dos amigas que son testigos de los crímenes cometidos por el grupo terrorista ETA.

Grandes actuaciones, una fuerte crítica social a la política español y una historia universal con la que rápidamente todos podemos identificarnos en algún punto.

Dónde verla: HBO

Duración: 8 episodios