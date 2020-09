No vas a poder sacarte estas series de la cabeza

El suspenso es un género que siempre ha fascinado. La idea de la sorpresa y el querer anticiparse a los sucesos de una historia, suele ser una de las fórmulas más exitosas explotadas a lo largo de la historia del cine y la televisión.

Por eso, nuestra periodista serial, Magela Muzio, hoy te deja algunas recomendadas que se amoldan al género de suspenso y que te tendrán enganchado de principio a fin.



THE STRANGER



Esta serie británica sigue la historia de Adam Price, un abogado cuya perfecta vida se viene a pique después de que una extraña se le acerca y le revela un secreto y lo amenaza con exponerlo en internet. Este hecho empieza a conectar las historias de distintas personas, todos con un enemigo en común: la extraña.



Capítulo a capítulo, la trama adopta un camino inesperado, lo que nos lleva a querer descubrir la verdadera identidad y las motivaciones de esta mujer.



Dónde verla: Netflix



Duración: 8 EPISODIOS







THE VICTIMS GAME (EL JUEGO DE LAS VÍCTIMAS)



Las producciones orientales no paran de cobrar notoriedad. La película coreana Parasite se convirtió en la ganadora del Oscar a Mejor Película, convirtiéndose en el primer largometraje de habla no inglesa en obtener el máximo galardón.



En el último tiempo, Netflix ha incorporado en su catálogo gran cantidad de producciones, y una de las que llama la atención es The Victims Game. Este drama está inspirado en el libro La Cuarta Víctima de Mari Jungstedt, y cuenta la historia de una serie de crímenes en Taiwan, que son investigados por la policía. El grupo de investigadores está encabezado por un inspector que empieza a recoger indicios que los crímenes podrían haber sido cometidos por su propia hija.



Dónde verla: Netflix



Duración: 8 episodios







La Guerra de los Mundos



La historia de ciencia ficción ideada por H.G. Wells no ha perdido vigencia desde su publicación. Tras varias adaptaciones de este clásico, en 2019 llegó la versión de Fox y Canal +, con una impronta realista y muy vigente para los tiempos que corren.



Un grupo de astrónomos capta una señal alienígena, pero cuando intentan indagar más en su origen ya es demasiado tarde, los alienígenas ya están entre nosotros y no con buenas intenciones. Aquí entran a jugar un grupo de protagonistas, los que han sobrevivido al ataque, y deberán poner a prueba su supervivencia, a medida que intentan buscar respuestas de qué buscan estos extraños seres.



Hay que aclarar que no estamos ante otro típico exponente del género, ya que la puesta no incluye grandes secuencias de acción ni efectos especiales. Sino que se presenta como un drama intimista que pone de relieve el drama, el instinto de supervivencia que aflora ante situaciones extremas, que por momentos se traduce en cooperación y por momentos en individualidades.



Dónde verla: Directv go

Duración: 8 episodios











DEVS (HBO)



La última de esta lista nos lleva a una de las últimas producciones de Alex Garland, el director detrás de películas como Ex Machina y Annihilation. Al igual que sus predecesoras de la pantalla grande, esta serie también se mete en el complejo mundo de las personas y la tecnología.



La ficción nos introduce a Lily, quien se involucra en un misterioso proyecto de una de las compañías tecnológicas más grandes de California. Allí desarrollan un experimento basado en los comportamientos humanos en relación a la teoría de causa-efecto. A partir de esta premisa se desarrolla una compleja e interesante trama que nos lleva a reflexionar sobre el poder de los grandes conglomerados tecnológicos que controlan nuestras vidas, así como la extraña naturaleza de las relaciones humanas.



Dónde verla: HBO

Duración: 8 episodios



La columna completa de Magela Muzio en El Permitido, acá.