Protestas en San Luis: "La gente dice basta"

Integrantes de distintos sectores empresariales comienzan a tomar vuelo en el conflicto con San Luis. Si bien algunos llegan para una negociación entre las partes afectadas, la medida de los productores y transportistas cortando las diferentes rutas para ingresar a suelo puntano no cesará hasta que los protocolos sean más flexibles.

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, estuvo presente en las protestas y dialogó en "Sonría, lo estamos filmando", donde aseguró: "Este conflicto lleva mucho tiempo, los productores solo quieren trabajar y frente a la situación de no poder ingresar, la gente dice basta".

"Llegamos un punto donde los productores están perdiendo sus campos, sus fincas, sus animales, hay robos etc, y no pueden ingresar y si pueden visitar sus tierras, solo tienen 72hs", afirmó Badaloni, quien luego aseveró que no prima el sentido común en este conflicto y no hay visión de llegar a un acuerdo.

El presidente de la Unión Industrial destacó que la Justicia tampoco está haciendo uso de las garantías y derechos que poseen los ciudadanos y mencionó: "En este conflicto con San Luis, ni siquiera tenemos una justicia que diga si el libre tránsito es parte de nuestra constitucionalidad".

Escuchá la nota acá