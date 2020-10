Peligra el abastecimiento de alimentos en Mendoza por las restricciones en San Luis

Los reclamos comenzaron debido a las estrictas restricciones que el Gobernador Alberto Rodríguez Saá dispuso para el ingreso y circulación de transportistas en San Luis. Luego se fueron sumando productores agropecuarios y comerciantes de la zona que exigen la libre circulación entre provincias por considerarse trabajadores esenciales.

La postal de la protesta, por un lado los productores y por el otro largas filas de camiones que intentan llegar a destino con alimentos para abastecer los diferentes comercios de la provincia.

Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina, expresó: "Donde más se está notando el impacto es en los cítricos, y en la papa, no solo por su faltante, sino por el aumento de precio" y agregó: "Hay camiones que están parados y cargados en la ruta desde hace 48 horas o más, esa fruta fue cortada el viernes, cuando llegue más de la mitad estará quemada".

"La situación es compleja y los perjuicios son grandes", frase que se replica en los productores locales que esperan que arribe la mercadería.

Además de los mercados de frutas y verduras, los empresarios de supermercados están al límite con algunos productos. Rubén David, referente de uno de los mayoristas de la provincia destacó: "La mercadería con poco stock, es aquella que lleva frío, y productos congelados, como son perecederos el stock es bajo, hay que regular los vencimientos y muchos duran solo dos semanas y el fiambre 60 días".

El empresario mostró una notable preocupación por las fábricas y manifestó: "Si no hay despacho de productos, no van a producir. Encima que estamos con crisis, crisis de empleo, esta situación no se puede entender".