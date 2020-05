Volvé a conectarte con Mendoza

La situación de la pandemia continúa estable en Mendoza y comienzan a abrir bares y restaurantes. El estado anímico de los mendocinos va mejorando porque la “normalidad” está a la vuelta de la esquina. ¡Se acerca el momento del gran brindis de celebración! En esta nota, te contamos sobre todas las propuestas enoturísticas que te esperan para que puedas volver a conectarte!



Como todos sabemos, No habrán vuelos de cabotaje hasta Septiembre, por lo que todas las actividades recreativas deberán ser cerca de nuestra zona de residencia. Vivimos en Mendoza, Capital Internacional del Vino, donde hay vistas únicas que enamoran y atraen visitantes de todo el globo.

Un paseo en bicicleta por el Valle de Uco (fuente IG @iarasnei)

Nosotros, mendocinos y privilegiados, podremos gozar de todas sus bondades con solo subirnos a un auto y desplazarnos unos minutos fuera de la ciudad. La gran pregunta es ¿qué tiene el enoturismo pensado para nosotros?, ¿por qué hacer enoturismo?

El primer aspecto a tener en cuenta, es que, mientras estuvimos en casa, los diferentes actores del clúster enoturístico se reunieron virtualmente a trabajar en equipo para desarrollar y pulir diferentes acciones a implementar post pandemia y poder recibirnos de la mejor manera. En este sentido, la seguridad sanitaria ha tenido total prioridad.

Actualmente todas las bodegas cuentan con un estudiado protocolo para recibir visitantes respetando el nuevo paradigma de capacidad y distanciamiento bajo el cual se regirán muchas de las actividades fuera de casa.



Si pensamos desde el punto de vista geográfico, las bodegas están inmersas naturalmente un escenario amigable con la vida post covid-19. En su mayoría, están ubicadas en zonas rurales, en zonas tranquilas donde no hay gran afluencia de personas. Las actividades se realizan al aire libre, admirando la montaña y caminando por los viñedos.

En cuanto a las propuestas, nos espera un atractivo un abanico de posibilidades para disfrutar en pareja, en familia, o con amigos. Todas con precios accesibles para el turismo interno.

Mariana Cerutti, referente de Bodega Andeluna, nos cuenta que “buscan conquistar el mercado local con programas arraigados a nuestra cultura”.

Pensando en el agradable sol mendocino en invierno, Bodega Monteviejo nos espera en el Valle de Uco con una propuesta en su espectacular terraza al pie de la cordillera de Los Andes.



En términos de experiencia familiar, hay muchas bodegas que ofrecen pic nics y actividades para grandes y chicos. Bodega Otaviano ofrecerá una caminata con vistas excepcionales a la cordillera y una búsqueda del tesoro durante el recorrido por los viñedos. Además para niños más chicos, proponen hacer una obra de arte con materiales que se encuentren en la bodega.



Para volver a conectarnos con nuestros sentidos, Bodega Belasco de Baquedano nos ofrece una atractiva propuesta sensorial en su sala de aromas, única en Argentina.



El turismo de cercanía permitirá que los mendocinos se acerquen a las maravillas que Mendoza tiene para ofrecer. Y el enoturismo tiene que estar en la lista de cosas por hacer. A mediados de Junio Wineobs.com sacará una preventa de experiencias con 25% OFF, para que volvamos a conectarnos con lo que más nos gusta: el vino y la naturaleza.