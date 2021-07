San Miguel de Tucumán: los imperdibles y secretos de uno de los destinos argentinos más históricos

Y sí hay un día que recordamos más a este destino argentino, sin lugar a dudas ese es el 9 de Julio de cada año. Un día ideal para conocer sus secretos e imperdibles de San Miguel de Tucumán.

La viajera Analía García de "Viajando con Ana" nos lleva a recorrer uno de los sitios más históricos de argentina.

Foto: Analía García

Con la Declaración de la Independencia en 1816, se abre paso a unos de los hechos históricos más importantes del suelo argentino y esto sucedió entre las paredes de la Histórica Casa de la Independencia.

O más bien conocida desde la infancia por los argentinos, como “la Casita de Tucumán”.

A comienzos del siglo XX la casa es demolida y se restaura casi por completo en 1943; quedando el Salón del Juramento lo único como original. En su interior comienza a funcionar el Museo con colecciones permanentes que hablan de la historia de la Declaración y de la vida en la época colonial. Además, cuenta con muestras temporarias y espectáculo nocturno, de excelente calidad. Días y horarios de visitas están sujetos a administración por pandemia Museo Histórico de la Independencia.

Pero sí estamos de viaje por San Miguel de Tucumán, podemos aprovechar la oportunidad de hacer el Circuito Histórico en el Centro Cívico que destaca y pone en valor a las edificaciones antiguas y pintorescas, que han tenido su importancia en el pasado. El recorrido al contar con mapas indicativos y cartelería informativa, posibilita su reconocimiento pudiendo fotografiar por fuera a las construcciones.

El Circuito tiene como eje principal a la Plaza de la Independencia y en su alrededor a las siguientes construcciones la Catedral, Iglesia y Convento de San Francisco, Casa de Gobierno, Casa Padilla, Caja Popular de Ahorros, Centro Cultural Rougés, Jockey Club, ex Hotel Plaza, Federación Económica, Teatro Mercedes Sosa y Ex Cine Plaza, Ex Banco Provincia, Casa de Nogues (actual Oficina de Turismo).

A unas pocas cuadras también se puede visitar a la Basílica Nuestra Señora de la Merced (donde se exhibe el Bastón de Mando de Manuel Belgrano, objetos de batallas y pinturas en su techo), Museo Provincial de Folcklore, Museo Histórico Provincial Nicolás Avellaneda, Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, Biblioteca Alberdi, Teatro Alberdi, Centro Cultural Virla, Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain.

Más retirado a la plaza principal se puede reconocer al Parque 9 de Julio (diseñado por el Arquitecto Carlos Thays), Museo de la Industria Azucarera, Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales, el edificio de la Ex Legislatura, Casino de Tucumán, Teatro San Martín; entre otros.

De noche podrás recorrer el centro con sus edificios patrimoniales bien iluminados, caminar por los paseos y calles peatonales para ver sus locales comerciales y modo de vida; y por supuesto degustar de su gastronomía típica como la empanada tucumana, sándwiches de milanesa, tamal, humita, locro, carbonada, quesos y quesillos, los alfeñiques (caramelos de caña de azúcar), alfajores y tabletas de miel de caña, dulce de cayote con quesillo de cabra, arropes; entre otros

En los alrededores

Y sí te quedaste con ganas de más, o en éstas nuevas normalidades necesitas estar en contacto con la naturaleza, en los alrededores podrás encontrar diversas opciones para conocer.

Recorrer el Circuito Chico

Durante el día y también a la noche podrás desplazarte hacia Yerba Buena, localidad en crecimiento a 10km de la capital, que está prácticamente pegada a la capital. Donde parten senderos para hacer trekking en entornos naturales. Y de noche, tiene una buena vida nocturna con variedad de propuestas en restaurantes, pubs y bares, tiendas y centros comerciales.

A poco más de 20km el Dique El Cadillal o Celestino Gelsi (1965), que embalsa las aguas del Río Salí, es una buena opción para recrearse y hacer actividades alternativas como caminatas, pesca, kayak, canoying, mountain bike, windsurf, kitesurf, paseos en catamarán y acampar. También se puede visitar en la Villa, el Anfiteatro y el Museo Arqueológico el Cadillal (MAC).

Ir hacia el Cristo Bendicente (de 1942), ubicado a 20km de la capital en lo alto del Cerro San Javier. Monumento de 28 metros de alto que ofrece buenas vistas panorámicas, ventas de artesanías y es una plataforma donde se lanzan parapentes. En las cercanías también hay senderos para caminar entre la naturaleza.

En vehículo particular o automóvil alquilado, unos pocos kilómetros más adelante se puede visitar a Villa Nogues, que lleva el nombre del empresario azucarero quien compro estas tierras cercanas para vacacionar en un mejor clima. Pequeña localidad ubicada entre las montañas, con casonas antiguas en grandes parques, vistas panorámicas, una hermosa capilla y hacia el frente de ella una confitería para hacer un alto en el camino.

Raco

Si se continúa camino hacia el noroeste y por ruta pavimentada, a tan solo 50 km de San Miguel se encuentra éste pueblo. Ubicado a 1.100 m.s.n.m con microclima, entornos naturales y paisajes que te cautivaran. Punto de salida de expediciones que se adentran en las montañas, donde podrás apreciar además de los paisajes, el modo de vida de los lugareños.

