Estos 4 destinos argentinos son ideales para visitar en vacaciones de invierno

Se acercan las vacaciones de invierno y comenzamos a buscar opciones para disfrutar de unos días de relax y diversión. Los destinos que ofrecen actividades y paseos al aire libre son los ideales y son tendencia este año.

Ciudad de Salta, Salta

El centro histórico de Salta es único. La ciudad conserva aún la estructura original del Cabildo, y los vestigios de la historia transcurrida en sus muros. La Catedral Basílica de Salta, iniciada en 1858, es considerada uno de los templos más bellos de la Argentina.

Quienes visiten de Salta podrán hacer enoturismo y conocer el Museo de la Vid y el Vino, recorrer la Ruta del Vino y, por supuesto, degustar los más exquisitos vinos.

Foto: @visitargentina

Algunos de los imperdibles para estas vacaciones de invierno, además de la Ciudad de Salta, son: el Cerro San Bernardo y Teleférico, San Lorenzo, el famoso Tren a las Nubes, el imponente Corredor Turístico de la Puna, el atrapante pueblo de Iruya.

Cataratas del Iguazú, Misiones

Las Cataratas del Iguazú son indiscutiblemente una de las mejores opciones para visitar en las vacaciones de invierno debido a su clima maravilloso en esos meses. En este rincón de Argentina rara vez hace frio y se goza de un clima templado. Además, son conocidas por ser una de las siete maravillas naturales del mundo.

Las Cataratas del Iguazú son un conjunto de 270 cataratas formadas sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Su mayor atracción es su salto de mayor caudal y con 80 metros de mayor altura: la Garganta del Diablo. Además, es ideal para quienes deseen hacer senderismo, explorar la selva misionera y probar la cocina local.

Parque Nacional Sierras de las Quijadas, San Luis

El Parque Nacional Sierras de las Quijadas, ubicado en la provincia de San Luis, es un impactante rincón para contemplar y dejarse atrapar por los tesoros de la Madre Tierra. Este es un magnífico y árido paisaje de serranías erosionadas por el agua y el viento que generan laberintos, farallones, barrancos y graderías de un color rojizo intenso; un gran anfiteatro natural en el corazón de la sierra que ofrece maravillosas vistas que sorprenden a todo visitante que llega hasta allí. Foto: IG @mochilasycaminos

Las temperaturas medias son de 12° C en invierno (con mínimas medias de -3° C) y 23° C en verano (con máximas medias de 35° C). Por tal motivo, la temporada ideal para visitar el Parque Nacional es de abril a octubre, para evitar las altas temperaturas. Programar una visita en las vacaciones de invierno seguro será una gran idea.

Villa La Angostura, Neuquén

Las ciudades y comarcas patagónicas siempre serán las preferidas para disfrutar de unas inolvidables vacaciones. Villa La Angostura es de esos acogedores lugares de Argentina donde las familias pueden pasar unos divertidos días de actividades en la nieve y con paisajes imponentes._ Foto: IG @cerro_bayo

Su centro de esquí, Cerro Bayo, está ubicado a 15 minutos de Villa La Angostura. posee 200 hectáreas con vistas únicas al Lago Nahuel Huapi. De las 22 pistas de esquí, el 22% son para principiantes, el 33% para intermedios, el 24% para avanzados y el 15% para expertos.