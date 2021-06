El impactante rincón de San Luis ideal para visitar en las vacaciones de invierno

Se acercan las vacaciones de invierno, este año nuevamente los destinos con espacios al aire libre y donde uno pueda conectar con la naturaleza nuevamente serán tendencia.

El Parque Nacional Sierras de las Quijadas es un impactante rincón para contemplar sus paisajes y dejarse atrapar por los tesoros de la Madre Tierra. Este es un magnífico y árido paisaje de serranías erosionadas por el agua y el viento que generan laberintos, farallones, barrancos y graderías de un color rojizo intenso; un gran anfiteatro natural en el corazón de la sierra que ofrece maravillosas vistas que sorprenden a todo visitante que llega hasta allí.

Foto: IG @@florentbar_art

Los casi veinticinco millones de años de evolución geológica convierte este sitio en un paraíso para los paleontólogos, quienes han hallado restos fósiles de dinosaurios y reptiles voladores como el curioso Pterodaustro, con sus notables mandíbulas curvadas hacia arriba.

En la actualidad el elenco de la fauna autóctona del Parque Sierras de las Quijadas incluye maras, zorros grises, pecaríes de collar y corzuelas pardas, sin olvidar al pichiciego menor, un pequeño armadillo en peligro de extinción. Las aves están representadas con especies como las martinetas, el cóndor, el águila mora y el vencejo de collar.

En el Parque se vinculan los ambientes del Chaco Serrano, con sus bosquecitos de quebracho blanco y algarrobo, y del Monte de Llanuras y Mesetas, donde predominan los arbustos como las jarillas.

Además, este sitio es de suma importancia para distintas poblaciones humanas, como los pueblos originarios canoeros que pescaban en las lagunas de Guanacache o para los criollos que aún viven en esta región manteniendo costumbres de antaño.

Las temperaturas medias son de 12° C en invierno (con mínimas medias de -3° C) y 23° C en verano (con máximas medias de 35° C). Por tal motivo, la temporada ideal para visitar el Parque Nacional es de abril a octubre, para evitar las altas temperaturas. Programar una visita en las vacaciones de invierno seguro será una gran idea.

¿Cómo se llega? Desde la Ciudad de San Luis, por la RN 147 hasta el paraje Hualtarán sobre el Km 922 donde se encuentra la entrada al parque.

Ingreso al Parque Nacional

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se encuentra abierto para visitantes nacionales, los días sábados, domingos y feriados en el horario de 8:00 a 14:00 horas, con un cierre para el ingreso previsto a las 12:00 y una capacidad máxima de 200 personas por día.

Las actividades permitidas son senderismo y trekking, con la modalidad de grupos de no más de cinco personas. Las áreas habilitadas son el sendero Los Miradores, con una capacidad máxima de 60 personas por tanda, y el sendero Flora Nativa, con capacidad limitada a 30 personas por turno

Los visitantes interesados en visitar el parque deberán solicitar reserva previa con 48 horas de anticipación al correo: sierradelasquijadas@apn.gob.ar con 48 horas de anticipación. Las reservas se tramitarán durante la semana desde el lunes hasta el viernes a las 12:00 horas.

En cuento al valor de la entrada, hay una tarifa general de $320 y una tarifa con bonificación nacionales de $140.