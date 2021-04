Increíbles e inéditas fotos nocturnas de las Cataratas del Iguazú

Las Cataratas del Iguazú son uno de los escenarios naturales más singulares y hermosos de todo el mundo. Es considerada por muchos como una “maravilla incuestionable” y no hay nadie que no desee conocerlas. En esta ocasión, compartimos una serie de fotos sorprendentes: ¿te imaginas cómo lucen de noche?



Las imágenes sorprenden al mundo porque ofrecen una perspectiva muy poco vista hasta el momento: la de las Cataratas del Iguazú en plena noche. Si bien en ocasiones el Parque Nacional Iguazú permite llegar hasta la Garganta del Diablo en horario nocturno, bajo la luz de la luna llena, lo más común es ver fotos de esta maravilla natural durante el día.

Foto: Instagram Víctor Lima (/victorlimaphoto)

Astrofotografía en las Cataratas del Iguazú: las claves de las sorprendentes imágenes

Durante el mes de marzo de 2021, en Iguazú se autorizó que una serie de fotógrafos especializados entraran de noche a visitar el imponente escenario natural que ofrecen estas cataratas.



El motivo fue un taller que dictó el fotógrafo Víctor Lima, quien también fue el encargado de compartir estas asombrosas imágenes tomadas por fuera del horario de visita del Parque.



¿Dónde se realizó esto? En Foz do Iguaçu, es decir, desde el lado brasileño de las Cataratas. Lima se hospedó en el Belmond Hotel, que es el complejo que se ubica dentro del Parque Nacional do Iguaçu, a metros de las imponentes caídas de agua.

Foto: Instagram Víctor Lima (/victorlimaphoto)

Tal como narra en su cuenta de Instagram, las 4 noches que pasaron en el destino ofrecieron un cielo despejado, aunque la propia bruma y el rocío generado por las cascadas implicó un importante desafío a la hora de capturar las imágenes.



En cuanto a éstas, en gran parte fueron tomadas desde la pasarela principal de las Cataratas, en el punto más cercano a la “Garganta do Diablo”. Lo sorprendente de las mismas no se refiere solo a la impresionante cascada de agua, sino también a la inmensa cantidad de estrellas que se observan en el firmamento.



“Es muy común que los profanos imaginen que este tipo de captura es el resultado del montaje. Al fin y al cabo, en la Astrofotografía de Paisaje se revelan elementos del cielo nocturno que son muy sutilmente visibles solo en lugares alejados de las grandes ciudades y otros, desde el profundo cielo, que no son visibles a simple vista”, expresó Víctor Lima.



Además, el fotógrafo colaborador de NatGeo agregó que “utilizando técnicas fotográficas de Long Exposure y equipos de fotografía más modernos, es posible producir este tipo de imagen a través de capturas Single Shot”.

Las Cataratas de Iguazú de noche: ¿es posible?

Este increíble paisaje natural se puede visitar desde dos países distintos: Argentina y Brasil. El destino es el mismo, aunque cada uno de los lugares ofrece su propia perspectiva.



En pocas palabras, para conocer bien las Cataratas del Iguazú hay que visitarla desde ambos lugares.

Foto: Instagram Víctor Lima (/victorlimaphoto)

Las fotos en cuestión enamoran, por lo que es lógico que despierten ganas de visitar este destino turístico en medio de la noche. En el caso del lado argentino, es sabido que esto es posible.



¿De qué se trata? Del Paseo de Luna llena, el cual, como su nombre lo indica, se encuentra habilitado unas pocas noches al mes. ¿Te animarías a visitar la Garganta del Diablo en plena noche e iluminada solo por la luna?