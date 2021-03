"Pasaporte covid": así es en detalle el certificado que se aprobará en Europa

La comisión Europea presentó este miércoles una propuesta de reglamento para que la Unión Europea tenga un "certificado verde digital". Será un pasaporte, el cual entrará en vigencia en junio, que servirá de salvoconducto de viajen tiempos de pandemia de covid-19 y para repuntar al sector turístico en el verano europeo.

Con este documento aquellas personas que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus, hayan cursado la enfermedad (y tengan anticuerpos) o tengan un test PCR negativo podrían viajar más fácilmente. Esto evitaría tener que someterse a restricciones de salud pública como los aislamientos o las cuarentenas obligatorias.

Según la Comisión, el certificado “permitirá que los ciudadanos europeos y sus familias puedan ejercer su derecho a la libertad de movimientos al demostrar que cumplen con los requisitos sanitarios impuestos”. Este documento no será obligatorio, pero marcará una diferencia entre quienes no están vacunados, no tengan anticuerpos o test negativo ya que deberán cumplir con las restricciones sanitarias que cada país haya pensado para los turistas extranjeros.

La iniciativa legislativa de Bruselas responde a las demandas de países como Grecia y España que cuentan con un importante sector turístico y reclaman medidas para poder reactivar esta industria. Desde el Ejecutivo de Ursula von der Leyen insisten en que no debe entenderse como un “pasaporte” sino como un documento con información médica.

En detalle: ¿cómo será este certificado?

El certificado tendrá dos versiones: una en papel y otra digital, será gratuito, en inglés y en el idioma del Estado miembro, tendrá 11 datos personales y un sistema de código QR para ser reconocido por las autoridades que lo requieran.

El "pasaporte covid" o "certificado verde digital" esperan que esté habilitado a partir de junio para todos los ciudadanos europeos o residentes legales de 31 países: los 27 Estados miembros de la Unión y en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También será válido para los miembros de su familia con independencia de su nacionalidad.

Este certificado contará con los siguientes 11 datos de su portador:

nombre y apellidos

número de carnet de identidad

fecha de nacimiento

enfermedad para la que se ha vacunado

tipo de vacuna

marca de la vacuna

empresa que fabricó y/o comercializó la vacuna

número de dosis necesarias

fecha de la administración de la/las dosis

lugar de la vacunación

identificación del emisor del certificado

Este certificado entrará en vigencia en cuanto el reglamento propuesto por la Comisión comience la senda legislativa bruselense y luego sea aprobado por el Parlamento Europeo y los gobiernos en el Consejo. Se espera que sea para el segundo semestre de 2021.