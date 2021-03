Se vende una paradisíaca isla privada en las Bahamas, ¿cuánto cuesta?

¿Quién no soñó alguna vez con tener una isla propia para disfrutar con amigos y familia?. Este paraíso rodeado de agua cristalina se remata y ya son muchos los interesados en comprarla.

Se trata de la isla privada más grande de las Bahamas que está a la venta, son más de 295 hectáreas que se reparten entre colinas cubiertas de frondosa vegetación tropical y playas de arena blanca. Su nombre es Little Ragged Island, pero también es conocida como St Andrew’s.

Foto: Concierge Auctions

Para llegar hasta esta isla es necesario hacer un viaje de 10 minutos en bote desde Ragged Island; o bien, aquellos que cuentan con elevados ingresos, llegar hasta esta pequeña porción de tierra en vuelos privados, ya que cuenta con pista de aterrizaje privada. Aunque también podrías llegar a la isla en yate, porque también hay un espacio en el mar pensado para barcos grandes.

Foto: Concierge Auctions

La isla St Andrew´s permitirá a sus futuros dueños disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza, se puede practicar snorkel, pescar y navegar entre peces como meros, pargos, barracudas, y peces rey nadan entre los arrecifes. También disfrutar de siestas al sol en sus tranquilas y extensas playas privadas.

Foto: Concierge Auctions

¿Cuál es el valor de esta codiciada isla?

La empresa encargada de subastar la isla Little Ragged es Concierge Auctions, una empresa de bienes raíces de EE.UU. Aquellos interesados en participar deberán realizar un depósito de US$ 100.000, pero no hay un precio de reserva. La lista cotiza en 19,5 millones de dólares, aunque no se estableció una oferta mínima ni una oferta mínima esperada.

Foto: Concierge Auctions

Ya hay muchos interesados en ser amos y señores de este lugar del caribe, la lista de clientes incluye a famosos. Entre los cuales se encuentran Cher y Michael Jordan.

"Hemos recibido una gran cantidad de interés en la subasta hasta ahora. Y se espera que sea una oportunidad única", expresó a CNN Travel Laura Brady, cofundadora y directora ejecutiva de Concierge Auctions. A su vez comentó que la empresa esperaba llegar a cientos de interesados de todo el mundo.

La subasta comienza el 26 de marzo de 2021 y termina el 31 de marzo. Si deseas hacer una recorrida por esta isla privada desde tu celular o notebook las visitas virtuales privadas están disponibles de manera online.