Mendoza es uno de "Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica"

Todos los años la prestigiosa revista Forbes presenta diversos rankings con aquellos lugares a los cuales los viajeros desean ir. Este año publicó la primera edición de "Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica", en la cual se hizo foco en destinos seguros para los turistas en el contexto de la nueva realidad.

El comité editorial encargado de la elaboración de esta lista consideró, entre otros aspectos, la presencia de los siguientes criterios en los destinos turísticos analizados: certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria, protocolos sanitarios, infraestructura adaptada a la nueva realidad, innovación turística y conectividad. El comité de selección incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y a los siguientes especialistas de la industria turístico global: Virtuoso, Booking, Toucan Insights, The Leading Hotels of the World, Preferred Hotels & Resorts y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac.

Foto: Alejandro Venier

Mendoza entre los mejores destinos de Latinoamérica

La provincia de Mendoza desde hace años ha logrado alcanzar los estándares de turismo internacional necesarios para posicionarse como uno de los mejores lugares de América Latina para visitar. Es por ello, que una vez más se encuentra en un ranking internacional.

Mendoza ocupa el puesto número 4 de "Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica". Forbes anuncia a la provincia como "La tierra del Malbec" y la describe así: "a los pies del imponente Aconcagua, se fortalece como olimpo para los enófilos de todo el orbe al formar parte de la prestigiosa red global de las Great Wine Capitals. Actividades de montaña como esquí, trekking, kayak, cabalgatas y paseos en bici completan la oferta de este destino enmarcado por la belleza de abundantes viñedos".

Toucan Insights, agencia de marketing digital internacional, analiza cómo será viajar en la nueva normalidad y afirma: “las prioridades de viaje han cambiado. Habrá mayores preferencias por experiencias que permitan descubrir los destinos desde un ángulo menos turístico y más local”.

La lista completa de destinos del ranking

10- Ciudad de México

9- Santiago de Chile

8- San José de Costa Rica

7- Machu Picchu, Perú

6- Los Cabos, Baja California

5- Río de Janeiro, Brasil

4- Mendoza, Argentina

3- Punta Cana, Republica Dominicana

2- Cartagena de Indias, Colombia

1- Cancún, México