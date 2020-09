Esta Reserva Natural de Mendoza hoy cumple 20 años, ¡orgullo provincial!

View this post on Instagram

A 20 au00f1os de su creaciu00f3n, recorremos la #ReservaNaturalVillavicencio. ud83cudfd4ufe0f Ubicada en el municipio de #LasHeras, se extiende por 72 mil hectu00e1reas que comprenden tres ambientes: monte, cardonal y puna. Allu00ed habitan 327 especies de flora y 250 de fauna, entre las cuales se encuentran cuatro monumentos naturales provinciales: guanaco, mara, cu00f3ndor andino y suri cordillerano. La reserva mendocina cuenta con importantes atractivos, como el Camino de Caracoles -una antigua ruta del peru00edodo colonial-, el mirador El Balcu00f3n -formaciu00f3n geolu00f3gica lograda por la acciu00f3n de viento y el agua-, la Cruz de Paramillos -desde donde puede verse el #Aconcagua- y el icu00f3nico hotel, experiencias que ya volveru00e1n a disfrutar turistas de todo el pau00eds y del mundo. #Aprendu00e9DesdeCasa #NaturalezaArgentina #20AniversarioRNV