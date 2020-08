Esta es la mejor playa del mundo y está en un país vecino, ¡el paraíso existe!

View this post on Instagram

Esta u00e9 a praia Bau00eda do Sancho, dentro do parque nacional marinho de Fernando de Noronha. As taxas ambientais a princu00edpio parecem salgadas, mas depois que vocu00ea vu00ea toda a estrutura e o cuidado com a ilha e a vida marinha, vocu00ea entende e apoia. Lugar deslumbrante, merece ter recebido em 2019 o primeiro lugar no tripadvisor como a praia mais bonita do mundo.