Así volverán los vuelos de cabotaje, según un proyecto del Gobierno

Aún no hay publicación oficial pero son cada vez más las voces que anuncian la reapertura de los vuelos entre provincias que no tienen circulación del virus, la fecha podría ser en julio.Todo indica que la situación sanitaria será la que determine si esta medida se toma o no.

Según anticipó el Ministerio de Transporte a La Nación la fecha probable de apertura será a partir de la primera semana de julio. La reactivación de los servicios de cabotaje "no estaría destinada a fines vacacionales"; para poder abordar un vuelo sería necesario tener un permiso de circulación con las excepciones que rigen actualmente (regreso al hogar y trabajo en actividades esenciales).

Sin embargo, desde Turismo de la Nación hablan sobre la posibilidad de que "provincias que no tienen circulación comunitaria del virus, tengan la posibilidad de recibir turistas de otras provincias que estén en la misma situación sanitaria", tema que aún está en debate. Otro de los puntos a evaluar será generar nuevas rutas que permitan el traslado de pasajeros entre provincias sin necesidad de hacer escala en Buenos Aires. Además, buscarán aumentar las frecuencias semanales, respecto al número de vuelos desde que se decidió el cierre de fronteras interprovinciales.

La posible reactivación de los vuelos de cabotaje no sólo incluyen a Aerolíneas Argentinas sino que además se tiene en cuenta a líneas aéreas privadas. Desde Flybondi, indicaron que se evalúan alternativas de corredores turísticos entre provincias que no tienen casos de coronavirus. Todo esto será factible siempre y cuando los gobernadores de cada provincia acepten la apertura de sus fronteras. Se hará hincapié en los protocolos de higiene y buscarán que los aviones vayan al 70% de su capacidad.