Cómo serán las visitas a las bodegas, nuevo protocolo

u270dud83cudffbEste trabajo sirve de guiu0301a a bodegas y otros actores del #Enoturismo, que se preparan para retomar la actividad dando prioridad al cuidado y resguardo de la vida de las personas. En este trabajo se priorizou0301 la siu0301ntesis y la inclusiou0301n. De modo que sirva a bodegas de todos los tamanu0303os. . Fue elaborado por miembros de la Comisiou0301n de Enoturismo de Bodegas de Argentina, y se encuentra en permanente ediciou0301n. . ud83dudd17 Link para mau0301s info: https://www.bodegasdeargentina.org/protocoloenoturismocovid/ . . . #QuedateEnCasa #Enoturismo #CaminosDelVino #Argentina #VinoArgentino #Bodegas #TurismoDelVino #Protocolo