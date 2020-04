Parques Universal en EEUU extienden su cierre por COVID-19

Debido a la pandemia Universal dio a conocer que Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood extenderán las fechas de cierre hasta el 31 de mayo de 2020.

Desde la compañía recomendaron a los visitantes estar atentos a los sitios oficiales de Universal Orlando Resort y Universal Orlando Studios Hollywood, así como de sus redes sociales para conocer cualquier actualización al respecto. Aseguraron que se realiza un constante monitoreo de la situación.

Hace unas semanas, se había anunciado que sus complejos estarían cerrados hasta el 19 de abril, sin embargo ante el incremento de casos del Covid-19 en Florida y siguiendo las recomendaciones de las autoridades se tomó la decisión de extender el cierre hasta el 31 de mayo.

Si ya tenés tus tickets de entrada es probable que tengas dudas sobre las políticas de cambios o reembolsos. Mirá:

¿Puedo obtener un reembolso?

"Los boletos de un día que no hayan vencido y que ya se hayan comprado serán válidos cualquier día durante 365 días a partir de la fecha de compra. Los boletos de varios días que no hayan vencido y que ya se hayan comprado también serán válidos para el primer uso en cualquier día a partir de 365 días desde la compra, pero, como siempre, deben usarse dentro de los siete días posteriores al primer uso. Las fechas de bloqueo y uso de boletos con descuento para residentes de Florida permanecen sin cambios a menos que se comunique lo contrario. Si no puede viajar durante este tiempo, puede aplicar el valor de un boleto sin usar para una nueva compra"

Reservas de hotel y paquetes

"Los huéspedes pueden modificar o cancelar las reservas de habitaciones o paquetes mantenidas durante nuestro período de cierre sin penalización ni tarifa. Durante nuestro período de cierre del parque, no se aplicarán tarifas de cancelación para las reservas de hotel canceladas antes de las 24 horas de su llegada".

¿Qué sucede si hago una reserva mientras está cerrado?

"Las compras de boletos, las reservas de hotel y los paquetes comprados entre el 4 de marzo y el 31 de mayo califican para nuestra política de reservas sin estrés, lo que significa que pueden modificarse o cancelarse sin cargo al menos 24 horas antes de la llegada".