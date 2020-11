Black Friday: las mejores ofertas para vacacionar en Argentina, ¡imperdibles!

La temporada de verano 2021 está próxima a iniciarse y desde la industria del turismo lanzan tentadoras ofertas para atraer a los viajeros. La nueva edición de Black Friday trae interesantes promociones en paquetes, hospedajes y vuelos para vacacionar en Argentina. Las tarifas flexibles, los pagos en cuotas, los descuentos y las promociones de algunos destinos serán los protagonistas.

Estos son los mejores descuentos para viajar a Bariloche, Villa La Angostura, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires con el Black Friday.

Bariloche es uno de los destinos favoritos de los argentinos, un lugar para disfrutar en todas las épocas del año. En alojamientos, Booking ofrece descuentos de hasta un 30% para quien reserve antes del 1° de diciembre y se hospeden antes del 31 de diciembre de 2021. Por ejemplo, el hotel NH Bariloche Edelweiss de cuatro estrellas queda en $3.327 la noche. El hotel Crans Montana de tres estrellas con desayuno incluido queda en $4.216. Bariloche Apart (un departamento de 40 metros cuadrados con vista al lago) con un dormitorio, un baño y una cama doble queda en $2.409 el día.

Almundo también tiene ofertas en alojamientos, el Gran Hotel Panamericano cuesta desde $5.496 la noche y el Lagos Andinos desde $8.008.

Los vuelos hacia Bariloche también se consiguen con descuento. Despegar tiene pasajes en Black Friday desde $8.723 ida y vuelta saliendo desde Buenos Aires. Además la oferta se suma al programa PreViaje y tiene cuotas sin interés. En Almundo hay vuelos a Bariloche desde Buenos Aires a partir de $7.528 para viajar en abril.

Las excursiones también están incluídas en el Black Friday. Almundo ofrece un paseo por Circuito Chico sin ascenso + Cerro Catedral sin ascenso + Traslados en $3.030.

El Calafate y Ushuaia: All Seasons ofrece el siguiente paquete con descuentos por el Black Friday: traslados in/out en ambos destinos + tres noches con desayuno, más excursión Glaciar Perito Moreno (no incluye ingreso al Parque Nacional) + tres noches con desayuno en Ushuaia + Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego (sin ingreso) Mirador del Lago & Los Acebos. Este completo paquete cuesta $30.210 desde enero al 31 de marzo (no válido para feriados). Del 6 de abril a junio (tampoco válido para feriados) el paquete sale $22.870. Estas son tarifas por persona en base doble y no incluye aéreos.

Booking posee una oferta en Terrazas del Calafate, un cuatro estrellas que queda en $6.183 la habitación doble.

Despegar tiene vuelos a El Calafate saliendo desde Buenos Aires desde $15.332 ida y vuelta.

Almundo tiene un paquete de una semana al Calafate y Ushuaia a partir de $65.094 para viajar en febrero, por persona que incluye vuelos, alojamiento, traslados y excursión al Glaciar Perito Moreno.

Villa La Angostura: All Seasons ofrece un paquete que incluye: traslado en avión a Bariloche, tres noches de alojamiento con desayuno y excursión a San Martín de los Andes. El alojamiento es en Encanto del Río. Este paquete cuesta $23.440 de enero a febrero (no válido para feriados) y $20.240 de marzo a junio (tampoco es tarifa válida para feriados).

Mendoza: con Booking se encuentra el Hotel Mendoza de tres estrellas a $5.640 la noche en habitación doble. También hay opciones de departamento para dos personas en UVAS Apart Hotel a $3.003.

Respecto a los vuelos, Despegar tiene opciones saliendo desde Buenos Aires por JetSmart por $9.748.

Volalá tiene vuelos desde $7.020 y una experiencia Mendoza, que incluye tres noches de alojamiento en Urbana Suites con desayuno incluido más excursiones (caminos del vino y city tour), todo desde $15.300 de enero a junio.

Iguazú: Almundo tiene vuelos en oferta desde $4.849 ida y vuelta. ​Despegar tiene ofertas de vuelos a Iguazú desde Buenos Aires por $9.944, volando por JetSmart. Volalá, por su parte, ofrece vuelos a Puerto Iguazú desde $7.714.

​All Seasons tiene un paquete a Iguazú que incluye traslado más tres noches de alojamiento con desayuno en Gran Aventura Arami Hotel de tres estrellas, más excursión a Cataratas del lado argentino y del lado brasileño (sin ingresos a los parques nacionales) por $16.160 de marzo a junio (no válido para feriados).

Booking ofrece una habitación doble en el hotel cuatro estrellas O2 Hotel Iguazú queda en $3.791 por día. La Cautiva Iguazú Hotel de tres estrellas a $2.759 la habitación doble. Un departamento para dos personas sale $2.259 (Flora Apartments).

Buenos Aires: el Black Friday trae aéreos a Buenos Aires desde Córdoba a partir de $3.215 en Almundo. En Booking, un departamento en el barrio de Palermo con una cama doble y otra extra está en $3.106.

Para los que buscan viajes escapadas cerca de la ciudad en Provincia de Buenos Aires, en San Antonio de Areco se ofrecen dos noches de alojamiento con pensión completa (no incluye traslados) en Pampas de Areco a $29.480 hasta marzo 2021 (no válido para feriados).

En Mar del Plata, Booking ofrece el departamento Mitre 1361 para dos personas que queda en $1.807 más $380 de impuestos.

Córdoba: en Despegar los vuelos están desde $6.142 ida y vuelta saliendo desde Buenos Aires. Volalá tiene vuelos a Córdoba en Black Friday desde $5.381. En Booking hay alojamientos también en oferta: el hotel Howard Johnson La Cañada queda en $2.916 por noche con desayuno incluido. Un departamento en Olmos Suites con dos camas individuales cuesta $2.372.

Jujuy: Booking tiene una habitación doble con desayuno incluido en Posada Con Los Ángeles en Tilcara a $3.163; y una habitación cuádruple con baño privado en el hostel Tilcara Rustica sale $1.807.

Despegar tiene vuelos a Salta, hay pasajes desde $11.198 ida y vuelta desde Buenos aires. También hay pasajes desde San Salvador de Jujuy saliendo desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas desde $13.729 ida y vuelta.

Fuente: Clarín