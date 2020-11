Vacaciones en la Costa: qué pasará si presento síntomas de Covid-19 en el viaje

Los protocolos para la temporada de verano en Argentina se siguen ajustando, el gobierno bonaerense determinó que sucederá con la persona que presente síntomas relacionados a la Covid-19 y con sus contactos estrechos. Desde la provincia de Buenos Aires anunciaron que "ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con Covid-19 ya sea en viaje en un transporte interurbano o en su lugar de alojamiento, se deberán adoptar medidas de prevención".





Algunas de las medidas serán: aislamiento preventivo de la persona que presenta síntomas hasta la atención u orientación por personal de salud y la provisión de un barbijo quirúrgico y elementos para la higiene respiratoria y de manos. También, designar una persona para asistir al caso hasta su atención, quien también deberá estar provista con un barbijo quirúrgico.

Al presentar síntomas se deberá comunicar con la Línea 148 o al prestador de salud del turista para su atención y orientación a los efectos de recibir las instrucciones tanto sobre el enfermo como sobre los acompañantes.



Respecto del aislamiento de casos sospechosos o confirmados, luego de la atención médica u orientación por personal de salud, el viajero deberá realizar aislamiento hasta finalizar el período correspondiente en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad.

En caso de que el turista se encuentre en condiciones clínicas y cuente con medios propios para trasladarse, deberá regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento. Para este traslado dispondrá de un período de 24 horas para circular.



Si por el contrario, el turista no cuenta con los medios o no se encuentra en condiciones de retorno a su domicilio habitual, el Municipio deberá alojarlo en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de aislamiento del grupo. De esta forma, queda establecido que esas personas no podrán permanecer en hoteles y alojamientos.

Los turistas que sean contacto estrecho de un caso (por ejemplo, grupo familiar o contingente) y cuentan con medios propios para trasladarse deberán regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento. Los contactos deberán realizar la cuarentena correspondiente hasta finalizar el período de 14 días desde el último contacto en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad.

