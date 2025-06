Yuyito González rompió el silencio y opinó de manera contundente sobre el rumor de reconciliación entre Javier Milei y Fátima Flórez: "Para mí esto es..."

La reacción de Yuyito no tardó en llegar y esta mañana, en Empezar el día, rompió el silencio. “La productora me avisó de la reconciliación, ponele que sería así, entre Fátima Florez y Javier Milei . ningún problema. A mí no me molesta para nada", empezó diciendo la conductora del ciclo.

"Yo estoy feliz con mi vida. Agradezco que, a partir de hoy, que no sé si son o no son, a mí no me importa nada y vuelvo a abrir los canales de comunicación con los noteros. Pero no me vengan a hablar del pasado. Tienen otros nombres para ir a hablar. Paz y amor. Besos", confesó Yuyito González.

"A partir de la noticia de hoy es como un exorcismo para mí. Ya no me pertenece el tema", agregó filosa la conductora.