¿Teléfono para Javier Milei? Fátima Flórez lanzó una frase explosiva sobre su vida amorosa: "Soy la mejor..."

"Hace poco salió una foto, un videito que estabas en el aeropuerto, estaba cerca Yuyito. ¿Hubo charla entre ustedes?", le preguntó el cronista. "No. Es que no nos conocemos", respondió contundente la artista.

"Pero sabían que estaban cerca", lanzó el movilero. Titubeante, Flórez replicó: "Sí. Yo creo que me vieron porque justo se me acercó bastante gente a pedirme fotos, así es que seguro que me habrá visto".

Esto fue lo que dijo Fátima Flórez en Puro Show

La Picante Declaración De Fátima Flórez Sobre Su Vida Amorosa

"¿Recién te escuché que sos la mejor ex de todas?", consultó el cronista. "Obvio. Soy la mejor ex. Te lo fundamento. Lo empecé a decir desde el verano porque un periodista me preguntó y yo le dije '¿vos sabés que soy soy la mejor ex?'. Y es verdad. Lo digo, lo sostengo", dijo muy segura Fátima Flórez.