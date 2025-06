Wanda Nara y Mauro Icardi rumbo a Uruguay en el Día del Padre: misterio por la ausencia de sus hijas

"No se fue de capricho, no se fue para poner distancia, no se fue Turquía", indicó Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV). "El club le pide que acelere su rigor de rehabilitación en lo que fue la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. En Montevideo, el kinesiólogo es de alta competición y le recomendó ir a Uruguay donde hay un gimnasio especial para rehabilitación, con aparatos que no existen en Latinoamérica".