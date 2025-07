Luego, el periodista con el documento en la mano comenzó a leer el descargo que realizó la conductora: "Si bien la lectura de la presentación (de Icardi ) permite evidenciar la animosidad de las apoderadas (abogadas) del señor Icardi con relación a la suscripta y a mi asistencia letrada, compete solo me refiera al traslado que se me ha corrido a título personal de modo tal que así habré de hacerlo expidiéndome únicamente, con relación a los "hechos" soslayando las descalificaciones y adjetivaciones de las profesionales".

En otro párrafo del documento, Wanda expresó: " En tal sentido, con relación a las manifestaciones formuladas en punto a los pormenores que tuvieron lugar en mi domicilio, hago saber a las Sras. Letradas no accedieron al mismo en ningún momento, de modo tal que las afirmaciones formuladas no pueden ser reputadas sino, de falsas".

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y sus abogadas tras el escándalo en el Chateau Libertador:

"Las series de episodios que relatan como acaecidos, no se sustenta más, que en falsas suposiciones e inferencias producto de su imaginación y es por ello, justamente, que las presentes no se encuentran en condiciones de acreditarlas y que de hecho, no las han acreditado", expresó otro de los párrafos que leyeron en el programa de Mariana Fabbiani.